N-am crezut în Săptămâna Patimilor răutatea va izbucni atât de puternic. Dar în continuare sunt convinsă că tot ceea ce se întâmplă este de la Dumnezeu, și sunt absolut convinsă că ceea ce se întâmplă ne va întări, și va deschide ochii și mai multor români. Am văzut astăzi o revărsare de ură nu numai pe pagina mea, ci și pe rețelele sociale, o bucurie legată de faptul că CNA a retras licența Realității Plus.

Vreau să le spun celor care s-au bucurat că în primul rând mă voi ruga pentru ei, și cei care mă jignesc, cei care îmi doresc moartea, puteți să intrați pe pagina mea să vedeți că sunt destui care scriu în acești termeni, care mă fac în fel și chip, nu asta este important. Vreau să le spun următorul lucru, așa cum am spus și atunci când s-au anulat alegerile: Astăzi suntem noi, mâine puteți fi voi.

Am fost singura care de 7 ani de zile a făcut emisiuni despre nedreptățile din justiție. Mulți m-au certat că aduc toți penalii în platou. Nu. Eu nu sunt instanță de judecată, nu am făcut altceva decât să arăt în fața lumii nedreptățile. Absolut toți ne bucurăm de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală, și s-a dovedit de-a lungul timpului că la decizia finală oamenii au fost de fapt nevinovați. Cine le-a mai dat înapoi sănătatea, familiile, viața până la urmă, pentru că unii au murit înainte să-și afle sentința.

Să vă spun sincer, eu mă așteptam la ce s-a întâmplat azi la CNA. De altfel v-am spus de foarte multe luni de zile că asta intenționează să facă. Suntem pregătiți pentru acest moment și nu, Realitatea Plus nu se va opri aici. Și nici nu ne vor putea interzice să emitem chiar online. Dar toate astea la timpul lor. Evident că ne vom folosi toate drepturile să atacăm în instanță această decizie, s-a cerut deja rediscutarea acestei decizii pentru că este evident că este o comandă politică.

Nu am avut niciun dubiu din momentul în care am văzut că televiziunile puterii încep un atac și la adresa mea, și la adresa postului, și la adresa patronatului Realitatea Plus. Nu am avut niciun dubiu când am văzut că o instituție luată pe persoană fizică dă comunicate care creează o impresie falsă în legătură cu Realitatea Plus. Au făcut-o și astăzi.

Văd că unii fac spume la gură prin studiourile de televiziune cerându-ne arestarea, distrugerea definitivă. Nu le urez decât bine celor care fac acest lucru. Și să se gândească că au mai fost astfel de cazuri. A fost cazul OTV, a fost cazul lui Luiz Lazarus cu Zeus TV, a fost cazul și Nașul TV, au mai fost și alte cazuri. Puterea politică deranjată de anumite personaje a reacționat așa. Din punctul meu de vedere este o greșeală majoră. Pentru că să nu credeți vreodată că cei 5,3 milioane de oameni care au votat într-un anumit fel vor fi păcăliți de televiziunile voastre. Nu, niciodată. Ei vor fi și mai mulți și mai înverșunați, și vocea noastră se va auzi și mai puternică. Să știți că online-ul devine din ce în ce mai puternic, mai puternic decât televiziunile. Așadar, vreau să le spun celor care astăzi tac, pentru că sunt și unii care tac, că ei vor fi următorii. Fie că vorbim de cei din politică, fie că vorbim de cei din presă. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din presă care au avut curajul, chiar dacă lucrează la posturi de televiziune concurente, să ia atitudine și să-i critice pe cei care se bucură de decizia de astăzi.

Am ales în această seară să fac o ediție specială. Și vreau să le mulțumesc tuturor invitaților mei care de-a lungul a 7 ani au fost alături de mine și vor fi în continuare mulți, foarte mulți. Vreau să vă mai spun ceva: Nu regret absolut nimic din ceea ce am făcut. Întotdeauna am fost un om asumat, care a stat drept. Am trecut de foarte multe ori prin astfel de momente. Deși unii spun că sunt omul sistemului, m-am confruntat cu sistemul de prea multe ori ca să mă mai sperii. Nu mă sperie absolut nimic. Voi rămâne dreaptă, la fel cum am fost și până acum.

Sunt mândră că fac parte din familia Realitatea și sunt mândră că fac parte din familia Păcuraru. Sunt absolut convinsă că vor încerca și alte mizerii. Stau cu fruntea sus și mă uit în ochii oricui pentru că știu că ceea ce am făcut este bine pentru țară și pentru românii mei.

Așa cum am spus de fiecare dată, faptul că am avut o șansă să mă nasc într-o familie cu posibilități mai bune decât alții îmi dă confortul și posibilitatea de a putea să mă aplec asupra celor care nu au avut noroc sau care sunt hăituiți și abuzați. Asta nu înseamnă că sunt vreo bogătașă. Nu am nici vilă de 4 milioane, am în continuare cele două credite la bancă despre care am vorbit, dar nu mă plâng și nu mă voi plânge niciodată.

Celor care îmi scriu că am rămas șomeră, le dau o veste proastă: nu. Indiferent ce se va întâmpla, ceea ce am construit în acești ani va face ca Dumnezeu să mă țină în continuare pe brațe. Pentru că asta simt în fiecare zi. Nu vă bucurați de răul altuia, mergeți mai des pe la biserică.

