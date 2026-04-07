Afirmația a declanșat un val de reacții pe rețelele sociale, inclusiv din partea unor conturi asociate unor figuri politice americane, care au sugerat că declarația ar putea implica un potențial recurs la armament nuclear, scrie Le monde.

Speculațiile online au fost respinse categoric de Casa Albă

În urma comentariilor apărute pe platforma X, administrația americană a reacționat rapid. Contul oficial de răspuns al Casei Albe a transmis un mesaj ferm, respingând orice interpretare potrivit căreia Washingtonul ar lua în calcul utilizarea armelor nucleare în Iran.

Potrivit mesajului, declarațiile vicepreședintelui nu fac nicio aluzie la un astfel de scenariu, iar speculațiile apărute online au fost catalogate drept nefondate.

Reacțiile vin pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, după bombardamentele israeliano-americane asupra insulei iraniene Kharg, un punct strategic al industriei petroliere din Golful Persic. Iranul a amenințat recent că va priva Statele Unite și aliații lor de petrol și gaz „timp de ani de zile”, în contextul blocării strâmtorii Ormuz.