Moldova și Ucraina, mai aproape de Uniunea Europeană. Încep negocierile pentru aderare

Publicat 15 iun. 2026, 08:40 Actualizat 15 iun. 2026, 08:48

Republica Moldova și Ucraina vor face luni un pas important către aderarea la Uniunea Europeană, prin lansarea primei etape a negocierilor de aderare. Deschiderea oficială a negocierilor, care va avea loc la Luxemburg în prezența unor înalți oficiali europeni și a miniștrilor din cele două state, reprezintă un moment cu puternică încărcătură simbolică pentru aceste foste republici sovietice. Evenimentul are loc într-un context marcat de intensificarea atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene, în timp ce Rusia continuă să înregistreze pierderi semnificative pentru câștiguri teritoriale limitate.

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