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Moldova și Ucraina, mai aproape de Uniunea Europeană. Încep negocierile pentru aderare

Moldova și Ucraina, mai aproape de Uniunea Europeană

Moldova și Ucraina, mai aproape de Uniunea Europeană

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 08:40
Actualizat15 iun. 2026, 08:48

Republica Moldova și Ucraina vor face luni un pas important către aderarea la Uniunea Europeană, prin lansarea primei etape a negocierilor de aderare. Deschiderea oficială a negocierilor, care va avea loc la Luxemburg în prezența unor înalți oficiali europeni și a miniștrilor din cele două state, reprezintă un moment cu puternică încărcătură simbolică pentru aceste foste republici sovietice. Evenimentul are loc într-un context marcat de intensificarea atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene, în timp ce Rusia continuă să înregistreze pierderi semnificative pentru câștiguri teritoriale limitate.

Republica Moldova şi Ucraina deschid primul „cluster” al negocierilor de aderare la UE

Ucraina şi Moldova au fost acceptate rapid ca ţări candidate la aderarea la UE în 2022, după ce şi-au depus cererile la câteva zile după invazia pe scară largă a Rusiei. Însă, în ciuda unei decizii simbolice de a deschide negocierile în iunie 2024, negocierile de fond au fost blocate de fostul lider pro-rus al Ungariei, Viktor Orbán, scrie The Guardian.

Alegerea unui nou guvern ungar în aprilie a deschis calea pentru ca statele membre ale UE să convină în unanimitate, vinerea trecută, să deschidă „primul cluster”, adică acele capitole din regulamentul UE care vizează statul de drept şi democraţia.

Lansarea acestui prim cluster deschide uşa către discuţii privind alte domenii, precum piaţa unică, mediul, politica economică şi socială.

„Extinderea este o alegere strategică”

Într-o declaraţie comună, vineri, liderii UE Ursula von der Leyen şi António Costa au lăudat „determinarea, curajul şi munca asiduă demonstrate de ambele ţări în promovarea reformelor, chiar şi în faţa unor provocări imense”.

„Extinderea este o alegere strategică”, au subliniat aceştia.

Volodimir Zelenski a declarat că „Ucraina face ceea ce este necesar, dar este important ca şi UE să-şi respecte cuvântul. Deschiderea primului cluster reprezintă un sprijin politic şi moral semnificativ pentru statul nostru şi pentru poporul nostru”.

Heather Grabbe, fostă consilieră a Comisiei Europene pe probleme de extindere, a declarat că subliniat că clusterului nr. 1 este cu adevărat importantă. „Este începutul procesului de obţinere a unui acord de aderare. Aşadar, este foarte semnificativ”, a spus ea.

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