Potrivit relatărilor din teren, bărbați, femei și copii s-au poziționat deliberat în zone vizibile pentru avioanele americane, în apropierea infrastructurii pe care Trump a amenințat că o va lovi dacă Iranul nu își modifică acțiunile în regiune, scrie Metro.uk.

Tensiunile au crescut după ce Teheranul a anunțat că închide toate canalele diplomatice și indirecte de comunicare cu Statele Unite, ca reacție la mesajele publicate de liderul american pe rețelele sociale. Decizia marchează un nou punct critic în deteriorarea relațiilor dintre cele două state.

Atmosfera rămâne extrem de volatilă, iar imaginile cu civilii iranieni mobilizați pe poduri au devenit rapid virale, fiind interpretate ca un act de sfidare și solidaritate națională în fața amenințărilor externe.