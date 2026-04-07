„Libertatea presei în România este garantată prin Articolul 30 din Constituție”, a scris Hărabor, subliniind că libertatea de exprimare este „inviolabilă și cenzura de orice fel este interzisă”.

În opinia sa, măsura luată împotriva Realitatea Plus este „total neadevărată”, întrucât amenzile invocate ar aparține unei foste companii administrate de „Ghiță fugarul”.

„Dar statul paralel nu se împiedică de astfel de detalii. Merge înainte precum tancul sovietic. A anulat alegerile prezidențiale și a pus pumnul în gură tuturor celor care îndrăzneau să spună adevărul.”, a adăugat actrița, făcând referire la situația politică actuală.

În finalul mesajului, Hărabor a apelat la credință și unitate, amintind că „lumina va birui întunericul” în apropierea Săptămânii Mari și a Învierii Domnului.