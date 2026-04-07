„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla”, transmite președintele american printr-un mesaj publicat pe Truth Social.

Administrația americană a cerut Iranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, un punct esențial pentru transportul global de energie. Aproximativ 20% din petrolul mondial tranzitează această zonă, iar blocarea ei a generat deja o criză energetică resimțită la nivel global.

Donald Trump, avertizări pe bandă rulantă la adresa Iranului

Trump a avertizat anterior că, în caz contrar, Iranul ar putea fi vizat de atacuri asupra infrastructurii civile și energetice. Deși tonul este extrem de dur, Trump a lăsat loc și pentru o posibilă soluție diplomatică.

„Acum, că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar, Cine știe?”