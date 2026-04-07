„Lumea nu a mai cunoscut niciodată o întrerupere a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare”, a spus Birol într-un interviu acordat ziarului francez Le Figaro, interviu publicat în ediţia de marţi.

Seful AIE a afirmat că ţările europene, precum şi Japonia, Australia şi altele vor avea de suferit, dar ţările cele mai expuse riscului sunt ţările în curs de dezvoltare, care vor suferi din cauza preţurilor mai mari la petrol şi gaze, a preţurilor mai mari la alimente şi a unei accelerări generale a inflaţiei.

Ţările membre ale AIE au convenit luna trecută să elibereze o parte din rezervele lor strategice. O parte din acestea au fost deja eliberate, iar procesul continuă, a spus Birol.

Ca reacţie la atacurile Israelului şi ale SUA, Iranul a blocat aproape în totalitate traficul prin Strâmtoarea Ormuz, prin care circulă în mod regulat aproximativ 20% din petrolul şi gazul mondial, provocând o creştere bruscă a preţurilor la energie.