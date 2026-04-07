Sentința a fost aplicată în mod public, în capitala provinciei, Banda Aceh, în fața mai multor zeci de persoane. Cei doi au primit fiecare câte 100 de lovituri de bici pe spate, într-un parc public. Este una dintre cele mai severe sancțiuni prevăzute de legea islamică aplicată în această regiune.

Pedepsele corporale de acest tip sunt o practică legală în Aceh, unde autoritățile locale aplică regulile Sharia. În aceeași zi, alte patru persoane au fost, de asemenea, pedepsite public. Acestea au primit între opt și 29 de lovituri pentru diverse fapte, precum apropierea fizică de o persoană de sex opus sau consumul de alcool. Într-unul dintre cazuri, o femeie care fusese condamnată la 27 de lovituri a leșinat în timpul pedepsei și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Aplicăm legea islamică în Aceh, așa că ori de câte ori cineva o încalcă, trebuie să impunem sancțiuni precum biciuirea”, a declarat pentru AFP Rajesh Kana, un oficial al procurorului local.

În această provincie, relațiile sexuale între persoane necăsătorite sunt interzise și sancționate strict. Deși astfel de pedepse sunt specifice regiunii Aceh, legislația din Indonezia s-a înăsprit recent. Noul Cod Penal, adoptat în 2022 și intrat în vigoare la începutul lui 2026, interzice relațiile extraconjugale la nivel național.

Totuși, doar în Aceh aceste reguli sunt aplicate în forma lor cea mai dură, inclusiv prin pedepse corporale în public. Provincia Aceh este singura din Indonezia unde legea Sharia este implementată oficial, iar astfel de sancțiuni sunt considerate legale.