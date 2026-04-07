”Eu cred că trebuie să facem public tot legat de Pfizer, de acum 5 ani sau 4 ani, 5 ani când s-a asemnat contractul. Şi, aici, că am vorbit mai devreme de război informational, e foarte important, pentru că ce vedem în spaţiul media, vedem nişte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe un politician, vedem alte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe alt politician. Şi nu vedem, din păcate, o împărţire între ce e realitatea obiectivă, şirul de elemente obiective, contracte, cine a semnat, la ce s-a angajat şi despărţite de opinia fiecăruia dintre trusturile de presă. Şi, din păcate, ăsta este un mod de lucru al mediei”, a declarat Nicuşor Dan, la Timişoara, întrebat fiind despre procesul pe care România l-a pierdut cu Pfizer.

Apel la transparență totală

”Dacă perpetuăm acest mod de lucru, dacă un român obişnuit se uită şi zice uite, ăia zic aşa, ăia zic aşa, tot timpul, tot timpul, fără să existe o referinţă, atunci, de ce românul ăsta obişnuit n-ar crede că eu mi-am cumpărat teza de doctorat? Că am semnat un ordin să trimitem 300.000 de români în Ucraina.

Deci există o responsabilitate pe care dumneavoastră o aveţi în a decanta ce e obiectiv în realitatea noastră socială şi ce e opinie, care evident că e permisă. Dar să decantăm şi ce este obiectiv”, a arătat Nicuşor Dan, adăugând că e şi vina autorităţilor, fără discuţie.

Întrebat dacă e România pregătită să dea 660 de milioane de euro în acest proces, şeful statului a spus: ”Chiar discutam în avion, cu domnii miniştri, este o negociere astfel încât suma aceasta pe care România o are de plătit să fie transformată în alte produse care să fie utile sistemului nostru medical”, a mai spus președintele.