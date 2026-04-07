Iranul a respins o propunere a SUA, mediată de Pakistan, pentru un armistițiu imediat și ridicarea blocadei efective a Strâmtorii Ormuz, urmată de discuții privind un acord de pace mai amplu în termen de 15-20 de zile, a declarat pentru Reuters o sursă la curent cu planul.

Teheranul a răspuns cu o contrapropunere cu zece clauze, printre care încetarea conflictelor din regiune, un protocol pentru trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, ridicarea sancțiunilor și reconstrucție, a scris agenția oficială de știri IRNA.

„Iranul a respins armistițiul și a insistat pentru nevoia pentru o încheiere definitivă a conflictului”, potrivit IRNA.

Ultimatumul expiră marți la ora 20:00 EDT (miercuri ora 03:00 noaptea) în România.

Trump a spus că dacă Teheranul nu cedează, în următoarele patru ore, până la miezul nopții EDT (miercuri ora 07:00 în România), „fiecare pod din Iran va fi distrus” și „fiecare centrală electrică din Iran va fi scoasă din funcțiune, va arde, va exploda și nu va mai fi folosită niciodată”.

Garda Revoluționară: "Trump delirează"

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a transmis că amenințările lui Trump de a arunca țara în aer sunt „nefondate” și a promis că va continua lupta, potrivit CNN.

Ebrahim Zolfaqari, purtătorul de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya al IRGC, a declarat că „retorica grosolană, aroganța și amenințările nefondate ale delirantului președinte american, care decurg din impasul cu care se confruntă și care vizează justificarea înfrângerilor repetate ale armatei americane” nu vor opri Iranul să lupte.

„Dacă atacurile asupra țintelor civile se vor repeta, represaliile noastre vor fi mult mai puternice și la o scară mult mai largă”, a avertizat IRGC într-un comunicat difuzat marți de presa de stat.