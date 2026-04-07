”Poliţiştii hunedoreni au pus în executare, la data de 6 aprilie a.c., 16 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza unor localităţi din judeţele Arad şi Hunedoara. Activităţile se circumscriu unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Hunedoara, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi spălare de bani”, a transmis, marţi, IPJ Hunedoara.

Potrivit sursei citate, diverse persoane juridice şi fizice ar fi achiziţionat ţigarete provenite din spaţiul extra-comunitar, cu preponderenţă din Republica Moldova şi Serbia, care ar fi fost introduse ilegal pe teritoriul ţării, prin sustragerea de la controlul vamal, iar ulterior ar fi fost comercializate prin intermediul unor puncte de lucru aparţinând societăţilor comerciale vizate.

”În cadrul percheziţiilor efectuate, poliţiştii au ridicat mai multe mai multe produse din tutun, precum şi peste 100.000 de bucăţi de articole pirotehnice (petarde, emiţătoare de sunet/lumină, baterii de artificii, rachete, candele, jerbe etc.), de diferite categorii, deţinute fără respectarea prevederilor legale privind regimul materiilor explozive”, a precizat IPJ Hunedoara.

Toate bunurile de contrabandă identificate au fost confiscate.

La percheziţii au participat aproape 60 de poliţişti din cadrul structurilor de investigare a criminalităţii economice, ordine publică, investigaţii criminale, poliţişti criminalişti, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale de la nivelul judeţelor Arad şi Hunedoara.