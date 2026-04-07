Iranul raportează noi explozii. Exporturile de petrol, afectate grav

Iranul raportează noi explozii
Iranul raportează noi explozii

Noi explozii au fost raportate pe insula Kharg, punct strategic din Golful Persic și principal nod pentru exporturile petroliere ale Iranului. 

Armata americană a vizat buncăre, poziții radar și depozite de muniție, iar CENTCOM a confirmat distrugerea a peste 90 de obiective militare iraniene, inclusiv depozite de mine navale și buncăre cu rachete, infrastructura petrolieră fiind păstrată intactă.

Iranul lovește și vecinii: depozitele de combustibil ale aeroportului internațional din Kuweit au fost vizate de drone iraniene, provocând un incendiu masiv cu daune semnificative, fără victime raportate. Un cetățean din Bangladesh a fost ucis în Fujairah, EAU, după căderea unui fragment dintr-o dronă interceptată.

Așadar, vedem și fisuri în NATO pentru că Italia a refuzat accesul bombardierelor americane la baza NATO de la Sigonella, Sicilia. Aeronavele se aflau deja în aer când Romei i s-a comunicat acest plan de zbor, iar Polonia a respins și ea cererea SUA de relocare a unei baterii Patriot în Orientul Mijlociu.