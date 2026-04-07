Armata americană a vizat buncăre, poziții radar și depozite de muniție, iar CENTCOM a confirmat distrugerea a peste 90 de obiective militare iraniene, inclusiv depozite de mine navale și buncăre cu rachete, infrastructura petrolieră fiind păstrată intactă.

Iranul lovește și vecinii: depozitele de combustibil ale aeroportului internațional din Kuweit au fost vizate de drone iraniene, provocând un incendiu masiv cu daune semnificative, fără victime raportate. Un cetățean din Bangladesh a fost ucis în Fujairah, EAU, după căderea unui fragment dintr-o dronă interceptată.

Așadar, vedem și fisuri în NATO pentru că Italia a refuzat accesul bombardierelor americane la baza NATO de la Sigonella, Sicilia. Aeronavele se aflau deja în aer când Romei i s-a comunicat acest plan de zbor, iar Polonia a respins și ea cererea SUA de relocare a unei baterii Patriot în Orientul Mijlociu.