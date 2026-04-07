Declarațiile apar într-un context sensibil, în care poziția Ungariei față de Rusia a fost adesea diferită de cea a altor state europene. Potrivit informațiilor citate, premierul ungar ar fi spus că este disponibil „în orice problemă” în care ar putea fi de ajutor. Mai mult, acesta s-ar fi oferit inclusiv să găzduiască la Budapesta un posibil summit între Rusia și Statele Unite, pe tema conflictului din Ucraina.

În același context, Orbán s-ar fi comparat cu un „șoarece care ajută un leu”, o formulare care ar fi stârnit râsul liderului rus. În paralel, au apărut și înregistrări ale unor discuții între miniștrii de externe ai Rusiei și Ungariei, Serghei Lavrov și Peter Szijjarto. Într-una dintre aceste conversații, Lavrov ar fi cerut ridicarea sancțiunilor pentru o rudă a oligarhului Alisher Usmanov. Răspunsul ar fi fost că Ungaria, împreună cu Slovacia, pregătește o propunere în acest sens. Ulterior, acea persoană a fost eliminată de pe lista sancțiunilor.

Un stil de comunicare care ridică semne de întrebare la nivel european

Tot din aceste discuții reiese un ton apropiat între oficialii celor două țări. La finalul uneia dintre conversații, ministrul ungar ar fi spus că este „mereu la dispoziția” părții ruse. Potrivit unor oficiali europeni, acest tip de comunicare seamănă mai degrabă cu relația dintre o „sursă și un intermediar”, decât cu un dialog între parteneri egali. Nu este pentru prima dată când apar astfel de acuzații. În trecut, au existat informații potrivit cărora Ungaria ar fi transmis Rusiei detalii din discuții private ale liderilor Uniunii Europene.