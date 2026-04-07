Atunci când ceasurile se dau înainte, organismul pierde o oră de somn, iar acest lucru poate duce la stări de oboseală, lipsă de concentrare și iritabilitate. Însă efectele nu se opresc aici. Ritmul circadian, adică „ceasul intern” al corpului, este responsabil pentru reglarea somnului, dar și pentru funcționarea sistemului digestiv. Odată dereglat, acesta poate afecta microbiomul intestinal, adică totalitatea bacteriilor benefice din intestin.

Consecințele pot include:

balonare

constipație

diaree

crampe abdominale

Un procent semnificativ de persoane asociază deja somnul de slabă calitate cu probleme digestive, iar schimbarea orei poate amplifica aceste efecte.

Legătura dintre intestin și creier

Un aspect adesea ignorat este conexiunea strânsă dintre intestin și creier, cunoscută drept „axa intestin-creier”. Această relație bidirecțională implică un schimb constant de semnale între cele două sisteme. Prin urmare, tulburările de somn pot influența:

digestia

starea de spirit

nivelul de anxietate

În același timp, un intestin dezechilibrat poate contribui la o calitate mai slabă a somnului, creând un cerc vicios.

Cum îți poți ajuta organismul să se adapteze la ora de vară

Pentru a reduce impactul adus de schimbarea orei, se recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente:

Menține un program constant de somn

Chiar dacă weekendul te-ar tenta să dormi mai mult sau să te culci mai târziu, este indicat să păstrezi aceleași ore de culcare și trezire. Această disciplină ajută organismul să-și recalibreze mai rapid ritmul intern.

Nu sări peste micul dejun

Chiar și în condiții de oboseală, micul dejun joacă un rol important în menținerea unui ritm digestiv stabil. Omiterea lui poate accentua dezechilibrele.

Ia în considerare probioticele potrivite

Anumite tulpini de bacterii benefice pot susține echilibrul intestinal în perioade de stres sau schimbări. De exemplu, Bifidobacterium longum 1714 este asociată cu reducerea stresului și îmbunătățirea calității somnului, în timp ce tulpina 35624 poate contribui la reducerea disconfortului abdominal.

Fă mișcare și hidratează-te corespunzător

Chiar și activitățile ușoare, precum mersul pe jos sau exercițiile de tip Pilates, pot stimula digestia. În paralel, hidratarea constantă este esențială pentru funcționarea optimă a organismului, potrivit sursei.