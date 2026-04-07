Pe măsură ce pregătirile pentru Paște intensifică activitatea în mediul digital, Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB) trag un semnal de alarmă: infractorii cibernetici profită de graba și emoția specifică sărbătorilor pentru a fura date bancare și personale.

Sub umbrela proiectului național SiguranțaOnline, autoritățile au lansat un ghid practic de protecție digitală, menit să îi ajute pe utilizatori să identifice capcanele tot mai sofisticate din mediul virtual.

Mecanismul fraudelor: Emoția și ingineria socială

Atacurile moderne nu se bazează pe tehnologii complexe, ci pe „ingineria socială” – scenarii bine puse la punct care vizează impulsivitatea victimelor. Cele mai frecvente metode includ mesaje false despre livrarea coletelor, campanii umanitare fictive sau apeluri telefonice în care atacatorii pretind că reprezintă instituții oficiale.

Specialiștii avertizează că o fraudă începe adesea cu un gest simplu: accesarea unui link primit prin SMS, instalarea unei aplicații la recomandarea unui străin sau furnizarea codului de securitate al cardului în timpul unui apel telefonic nesolicitat.

Recomandări esențiale pentru siguranța financiară

Pentru a evita pierderile financiare, utilizatorii sunt îndemnați să urmeze câteva reguli de aur în această perioadă:

Scepticismul față de solicitări: Nicio bancă sau instituție serioasă nu va cere niciodată parole, datele complete ale cardului sau coduri de autentificare prin telefon sau e-mail.

Igienă digitală: Evitați utilizarea rețelelor Wi-Fi publice pentru tranzacții bancare și activați întotdeauna autentificarea în doi pași (2FA).

Verificarea surselor: Înainte de a face o donație sau un transfer, verificați autenticitatea site-ului și evitați să luați decizii sub presiunea timpului.

Protecția copiilor și creșterea alarmantă a incidentelor

Vacanța de Paște aduce cu sine un timp mai îndelungat petrecut de minori pe internet, motiv pentru care ghidul include un capitol special dedicat siguranței copiilor. Aceștia pot deveni ținte ușoare pentru atacatori, fiind necesară o supraveghere sporită din partea părinților.

Contextul este unul îngrijorător: datele DNSC arată că tentativele de fraudă au crescut cu peste 90%, în timp ce metodele de tip phishing au înregistrat un avans de 70%. Orice tentativă suspectă poate fi raportată la numărul de urgență 1911 sau prin platforma dedicată a DNSC.

Atenție la ofertele de muncă „prea bune pentru a fi adevărate”

În afara cumpărăturilor, fraudele vizează și piața muncii. Specialiștii recomandă utilizarea platformelor verificate (precum ejobs, BestJobs sau site-ul oficial al ANOFM) și prudență maximă pe site-urile de tip marketplace.

Semnele clare ale unei escrocherii includ solicitarea de bani în avans pentru „procesarea dosarului”, promisiuni salariale nerealiste sau anunțuri pline de greșeli gramaticale. O companie legitimă nu va percepe niciodată taxe pentru interviu și va avea o prezență online ușor de verificat, cu date de contact clare și o adresă fizică reală.