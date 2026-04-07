”La data de 5 aprilie a.c., în jurul orei 12.30, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Cernavodă au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în Dunăre, în zona localităţii Seimenii Mici, a fost descoperit cadavrul unei persoane”, anunţă, marţi, IPJ Constanţa.

La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Cernavodă, precum şi criminalişti.

”Cercetările sunt continuate în vederea verificării identităţii persoanei. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, a mai transmis sursa citată.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-a produs tragedia.