Potrivit informațiilor oficiale, lista transmisă Președintelui Nicușor Dan include atât candidați cu aviz pozitiv din partea Secției pentru Procurori a CSM, cât și candidați respinși dar reaudiați de Ministerul Justiției.

Propunerile trimise către Cotroceni:

Ministerul Public (PÎCCJ):

Cristina Chiriac – actuala șefă a DNA Iași, respinsă inițial de CSM, reaudiată de MJ, propusă pentru funcția de procuror general al României.

Marius Voineag – fost șef al DNA, fără aviz CSM, propus ca adjunct al PÎCCJ.

Direcția Națională Anticorupție (DNA):

Viorel Cerbu – actual adjunct al DNA, cu aviz pozitiv unanim de la CSM, propus procuror-șef DNA.

Marinela Mincă – șefă a Secției Judiciare a DNA, respinsă de CSM, reaudiată pentru funcția de adjunct al DNA.

Marius Ionel Ștefan – șef al DNA Pitești, cu aviz pozitiv CSM, propus adjunct al DNA.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT):

Codrin Miron – șef al DIICOT Timișoara, cu aviz pozitiv unanim CSM, propus procuror-șef DIICOT.

Alex Florența – fost procuror general al României, fără aviz CSM, propus adjunct al DIICOT.

Gill Julien Grigore Iacobici – cu aviz negativ CSM, reaudiat și propus adjunct al DIICOT.

Conform legii, Președintele României poate aproba sau refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere. Refuzul trebuie comunicat public, cu menționarea motivelor.

Decretul prezidențial privind numirea sau refuzul motivat trebuie emis în termen de maximum 60 de zile de la primirea propunerilor. Șefii marilor parchete au mandate de trei ani, reînnoibile o singură dată.