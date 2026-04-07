„Regele” și-a exprimat recunoștința față de cel care i-a fost antrenor și mentor, subliniind rolul esențial pe care Lucescu l-a avut în formarea sa ca fotbalist.

„Astăzi ne-a părăsit una din cele mai mari legende ale fotbalului românesc, o personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri în fiecare moment al vieții sale.

Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță.Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine și o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează.

Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Mereu în inima mea! Condoleanțe familiei.”, a transmis Gheorghe Hagi.

Mesajul vine într-un moment de mare tristețe pentru lumea fotbalului, care îl plânge pe Mircea Lucescu, considerat unul dintre cei mai respectați antrenori ai Europei și o personalitate marcantă a sportului românesc.