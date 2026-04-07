Gates, așteptat la o audiere oficială în Congres

Bill Gates va participa la o audiere transcrisă în fața Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, în contextul extinderii anchetei privind activitățile lui Jeffrey Epstein, scrie Politico.

Reprezentanții săi au transmis că acesta „așteaptă cu interes” să răspundă întrebărilor parlamentarilor.

„Deși nu a fost niciodată martor sau implicat în activitățile ilegale ale lui Epstein, el este nerăbdător să răspundă tuturor întrebărilor comitetului pentru a sprijini această anchetă importantă”, a declarat un purtător de cuvânt al miliardarului.

Context: legătura lui Gates cu Epstein

Bill Gates a fost de-a lungul timpului subiectul unor întrebări legate de relația sa cu Jeffrey Epstein.

Documente făcute publice în decembrie îl arătau pe Gates în compania lui Epstein, iar miliardarul a recunoscut anterior că a luat parte la mai multe cine alături de acesta. El a precizat însă că a crezut că Epstein ar putea folosi rețeaua sa de contacte pentru a sprijini strângerea de fonduri în scopuri caritabile, în special pentru proiecte de sănătate globală.

Într-un interviu acordat în 2021, Gates a spus că a întrerupt aceste întâlniri și a numit interacțiunile „o greșeală”.

Bill Gates ar fi recunoscut că a întrerupt aceste întâlniri și a numit interacțiunile „o greșeală".

„Își asumă responsabilitatea”, dar neagă orice ilegalitate

În discuțiile interne cu angajații fundației sale, Bill Gates ar fi recunoscut că relația cu Epstein a fost o eroare de judecată.

„Bill a vorbit deschis și a răspuns în detaliu la mai multe întrebări”, a transmis fundația sa.

Totodată, el a negat în mod ferm orice implicare în activități ilegale.

„Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, ar fi declarat acesta, conform relatărilor din presa internațională.

De asemenea, Gates a afirmat că regretă profund timpul petrecut alături de Epstein.

„Fiecare minut petrecut cu el îl regret și îmi cer scuze că am făcut asta”, a spus acesta într-un interviu.

Ancheta continuă: alte audieri importante

Audierea lui Bill Gates face parte dintr-o serie mai amplă de interviuri desfășurate de comitet.

Printre cei care urmează să fie audiați se numără:

- Howard Lutnick (6 mai)

- Tova Noel (18 mai)

- Lesley Groff (9 iunie)

Anterior, comitetul a mai intervievat nume importante, inclusiv pe Bill Barr și Alex Acosta, precum și pe Ghislaine Maxwell, care se află în prezent în închisoare.

De asemenea, au fost audiați și foștii lideri americani Bill Clinton și Hillary Clinton, în legătură cu relațiile lor cu Epstein.

Documente și investigații în desfășurare

Ancheta vine pe fondul publicării a milioane de documente legate de activitatea lui Jeffrey Epstein, unele dintre acestea incluzând referiri la Bill Gates.

Autoritățile americane au făcut publice deja o parte dintre documente, însă multe altele rămân încă nepublicate.

Reacția oficială a lui Gates

Un purtător de cuvânt al lui Gates a reiterat că acesta respinge orice acuzație de implicare în activități ilegale.

„În timp ce domnul Gates recunoaște că întâlnirile cu Epstein au fost o greșeală gravă de judecată, el neagă în mod categoric orice comportament necorespunzător legat de Epstein și de activitățile îngrozitoare în care acesta a fost implicat”, se arată în declarație.

Audierea din 10 iunie este așteptată să aducă noi clarificări în acest dosar complex, care continuă să atragă atenția publicului internațional.

