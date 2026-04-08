Ediția din 2026 a Happy City Index a fost realizată de o echipă impresionantă de peste 400 de cercetători internaționali din cadrul Institute for Quality of Life.

Analiza nu s-a bazat pe impresii sau percepții generale, ci pe date concrete colectate timp de cinci luni. În total, au fost evaluate 251 de orașe din întreaga lume, folosindu-se 64 de indicatori împărțiți în opt domenii esențiale: economie, inovație, mediu, mobilitate, educație, sănătate, cultură și incluziune socială.

Rezultatul? O ierarhie dură, care separă clar orașele în care locuitorii prosperă de cele în care oamenii reușesc doar să ducă o existență de la o zi la alta.

Capitala care nu mai cedează primul loc

În fruntea clasamentului se află din nou Copenhaga, care a acumulat 6.954 de puncte și își păstrează statutul de cel mai fericit oraș din lume pentru încă un an consecutiv. Performanța nu este întâmplătoare.

Capitala Danemarcei domină exact acele capitole care contează cel mai mult pentru viața de zi cu zi: transport eficient, spații verzi generoase, administrație transparentă, servicii de sănătate solide și un echilibru economic stabil. Totul este rezultatul unor politici coerente aplicate pe termen lung.

Nordul Europei conduce detașat

Primele poziții ale clasamentului sunt ocupate aproape exclusiv de orașe din nordul Europei și din Elveția. Helsinki se clasează pe locul al doilea, cu 6.919 puncte, confirmând reputația Finlandei, care a fost desemnată și cea mai fericită țară din lume în World Happiness Report 2026 realizat de ONU.

Podiumul este completat de Geneva, cu 6.882 de puncte, un oraș apreciat pentru aerul curat și spațiile verzi extinse.

Pe locul patru apare Uppsala, unul dintre cele mai importante centre universitare din Scandinavia, iar poziția a cincea este ocupată de Tokyo, singura metropolă din afara Europei care reușește să pătrundă în top 10, remarcându-se prin organizare și mobilitate urbană.

Lista continuă: orașele care completează top 10

Clasamentul nu se oprește aici, iar pozițiile 6-10 sunt ocupate de alte orașe care au reușit să atingă standarde ridicate de calitate a vieții.

Pe locul 6 se află Trondheim din Norvegia, cu 6.755 de puncte, urmat de capitala Elveției, Berna, care a acumulat 6.746 de puncte și ocupă poziția a șaptea. Suedia apare din nou în top prin Malmö, clasat pe locul 8 cu 6.705 puncte, în timp ce Germania este reprezentată de München, pe locul 9, cu 6.691 de puncte.

Topul este închis de Aarhus, al doilea oraș ca mărime din Danemarca, care ocupă locul 10 cu 6.685 de puncte.

Cum arată, de fapt, „fericirea urbană”

Acest clasament scoate în evidență o realitate simplă, dar greu de atins: orașele în care oamenii se simt bine nu sunt construite peste noapte. Ele sunt rezultatul unor investiții constante, al unor politici coerente și al unei viziuni care pune pe primul loc calitatea vieții.

De la infrastructură și mediu până la educație și incluziune socială, fiecare detaliu contribuie la imaginea finală a unui oraș în care locuitorii nu doar trăiesc, ci se simt cu adevărat acasă.

