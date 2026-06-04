Nicușor Dan explică opțiunea sa pentru Tomac: Premier independent „pentru că partidele nu se înțeleg între ele”
Nicușor Dan explică opțiunea sa pentru Tomac
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat, într-un mesaj pe rețeaua X, decizia de a-l desemna pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, în contextul negocierilor blocate dintre partidele parlamentare.
„Singura soluție posibilă” în lipsa unui acord între partide
Șeful statului a transmis că decizia vine după ce formațiunile politice nu au reușit să ajungă la un consens privind formarea Guvernului.
„L-am desemnat astăzi pe Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un premier care să fie independent de formațiunile politice din Parlament.”
Premier independent, cu misiunea de a construi consens
Nicușor Dan a subliniat că noul premier desemnat va avea rolul de a purta discuții directe cu fiecare partid parlamentar, pentru a asigura o majoritate funcțională.
„Un premier care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția pe care majoritatea cetățenilor a votat-o în mai 2025. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, păstrarea stabilității financiare, finalizarea cât mai bună a PNRR și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și limitarea corupției.”
Argumentul unei numiri din afara partidelor
Președintele a explicat că a optat pentru o persoană din afara formațiunilor politice parlamentare, dar cu experiență în dialogul politic.
„Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar care are experiența politică de a discuta cu fiecare dintre acestea, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme.”
Apel la responsabilitate politică
Nicușor Dan a transmis că desemnarea reprezintă un gest de responsabilitate și așteaptă aceeași atitudine din partea partidelor.
„Este un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partide. Eugen Tomac are independența, experiența și valorile care îl recomandă pentru poziția de premier.”
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