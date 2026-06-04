Piloții României cuceresc cerul în acest weekend. Acrobație și adrenalină pe Aerodromul Clinceni - VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Se fac ultimele pregatiri pentru cel mai mare spectacol aerian dedicat copiilor, în acest weekend, la Aerodromul Clinceni. Cerul va fi cucerit de cei mai buni piloți ai Aeroclubului României, Forțelor Aeriene Române și ai Inspectoratului General de Aviație. Cei mici și pasionații vor putea admira demonstrații spectaculoase de acrobație aeriană, exerciții de intervenție ale forțelor de ordine și pot afla cum să devină piloți.

Timp de patru ore, cei mai buni piloți ai României vor împărți bolta albastră și vor face spectacol spre bucuria celor mici și a pasionați. Toți ghidați de aceeași pasiune – aviația.

În spatele spectacolului aerian, însă, sunt sute de ore de zbor, pregătiri intense și o selecție riguroasă. Valentin Caval este unul dintre piloții care au visat și au reușit să se înalțe pe axa performanței. Acum face parte din elita acrobației aeriene românești – Șoimii României – și încântă spectatorii la showurile aviatice.

Evenimentul începe sâmbătă, la Aerodromul Clinceni la ora 15:00, iar începând cu ora 17:00 formațiile acrobatice vor transforma cerul într-o demonstrație impresionantă de precizie și pasiune pentru zbor.