Vestea tristă a fost confirmată de U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, club unde Vujošević a avut un rol important în dezvoltarea echipei. Oficialii formației clujene au transmis un mesaj de profundă recunoștință și regret, subliniind impactul major pe care acesta l-a avut asupra istoriei clubului.

Un nume de referință în baschetul european

Considerat unul dintre cei mai valoroși antrenori din Europa, Vujošević s-a remarcat prin disciplina impusă, inteligența tactică și capacitatea de a forma nu doar sportivi de performanță, ci și caractere puternice. De-a lungul carierei, a construit o reputație solidă, bazată pe rezultate și pe o filozofie de joc riguroasă.

Cariera sa impresionantă este strâns legată de Partizan Belgrad, unde a cunoscut unele dintre cele mai mari succese. De asemenea, a antrenat echipe importante precum CSKA Moscova și Limoges CSP, dar și mai multe echipe naționale, inclusiv Serbia și Muntenegru, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina.

Performanțe și trofee importante

Palmaresul lui Vujošević confirmă statutul său de legendă a baschetului: titluri naționale în Serbia și Muntenegru, multiple trofee în Liga Adriatică și distincții individuale, printre care și titlul de antrenorul anului în Euroligă.

Ajuns la Cluj-Napoca în 2019, Vujošević a ocupat funcția de antrenor coordonator, având un rol esențial în ascensiunea echipei. În perioada petrecută la club, a contribuit la câștigarea Cupei României și a titlului național, performanțe care au consolidat poziția echipei în baschetul românesc.

Reprezentanții clubului au transmis că baschetul pierde „o personalitate marcantă”, iar moștenirea lăsată de Vujošević va rămâne un reper pentru generațiile viitoare.

Gândurile comunității sportive se îndreaptă acum către familia și apropiații fostului antrenor, într-un moment de profundă tristețe.