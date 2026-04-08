Acesta a subliniat cât de important a fost Lucescu pentru cariera sa și pentru întreaga generație de jucători, descriindu-l ca pe un mentor și un om care a influențat destine.

Mesajul integral transmis de Ianis Hagi

”Dragă nea Mircea, Cu inima grea scriu aceste rânduri… Aţi fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin şi un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generaţii. Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată. Pentru mine nu aţi fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin. Dumneavoastră m-aţi făcut căpitanul naţionalei, mi-aţi oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viaţa.

Eu şi familia mea v-am iubit şi v-am respectat profund, pentru tot ceea ce aţi fost şi pentru tot ceea ce ne-aţi oferit. Sunt convins că, acolo unde sunteţi acum, continuaţi să trăiţi aceeaşi pasiune, să conduceţi, să inspiraţi, aşa cum aţi făcut-o mereu. Vă mulţumesc din suflet pentru tot. Pentru încredere, pentru lecţii, pentru onoarea de a vă fi aproape. Drum lin, domnule Mircea Lucescu. Nu vă voi uita niciodată”, a scris Ianis Hagi pe Instagram.