"În dimineața zilei de 8 aprilie 2026, la ora 05:28:01 (ora României), un cutremur mediu, cu magnitudinea ML 4.0, s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 147,7 km", anunță INFP.

Seismul a avut o intensitate II pe scara Mercalli, ceea ce înseamnă că a fost slab resimțit, în special de persoanele aflate în clădiri înalte sau în condiții favorabile perceperii vibrațiilor.

Localități apropiate de epicentru:

52 km SE de Sfântu Gheorghe

56 km E de Brașov

62 km S de Buzău

68 km S de Focșani

73 km N de Ploiești

99 km NE de Târgoviște

Cutremurele intermediare din zona Vrancea sunt frecvente, iar un seism de această magnitudine nu produce, de regulă, pagube. Autoritățile nu au raportat incidente sau efecte semnificative.