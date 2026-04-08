Cutremur în Vrancea la primele ore ale dimineții. Seismul, resimțit în Brașov, Buzău și Ploiești

Un cutremur cu magnitudine însemnată s-a produs, miercuri dimineaţă, în judeţul Vrancea. 

"În dimineața zilei de 8 aprilie 2026, la ora 05:28:01 (ora României), un cutremur mediu, cu magnitudinea ML 4.0, s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 147,7 km", anunță INFP.

Seismul a avut o intensitate II pe scara Mercalli, ceea ce înseamnă că a fost slab resimțit, în special de persoanele aflate în clădiri înalte sau în condiții favorabile perceperii vibrațiilor.

Localități apropiate de epicentru:

  • 52 km SE de Sfântu Gheorghe

  • 56 km E de Brașov

  • 62 km S de Buzău

  • 68 km S de Focșani

  • 73 km N de Ploiești

  • 99 km NE de Târgoviște

Cutremurele intermediare din zona Vrancea sunt frecvente, iar un seism de această magnitudine nu produce, de regulă, pagube. Autoritățile nu au raportat incidente sau efecte semnificative.