"În dimineața zilei de 8 aprilie 2026, la ora 05:28:01 (ora României), un cutremur mediu, cu magnitudinea ML 4.0, s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 147,7 km", anunță INFP.
Seismul a avut o intensitate II pe scara Mercalli, ceea ce înseamnă că a fost slab resimțit, în special de persoanele aflate în clădiri înalte sau în condiții favorabile perceperii vibrațiilor.
Localități apropiate de epicentru:
52 km SE de Sfântu Gheorghe
56 km E de Brașov
62 km S de Buzău
68 km S de Focșani
73 km N de Ploiești
99 km NE de Târgoviște
Cutremurele intermediare din zona Vrancea sunt frecvente, iar un seism de această magnitudine nu produce, de regulă, pagube. Autoritățile nu au raportat incidente sau efecte semnificative.