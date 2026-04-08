Anunțul a fost făcut public pe platforma X, unde Federația Turcă de Fotbal a transmis că, înaintea tuturor partidelor din ligile profesioniste, se va ține un minut de reculegere.

„În memoria lui Mircea Lucescu, una dintre personalităţile marcante ale fotbalului turc şi mondial (...) se va ţine reculegere timp de un minut înaintea tuturor meciurilor (...) De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre”, a transmis instituția.

Legătura lui Lucescu cu fotbalul turc

Cunoscut drept „Il Luce”, Mircea Lucescu a antrenat în Turcia echipele Galatasaray și Beşiktaş, dar și echipa națională. Contribuția sa în fotbalul turc este considerată una majoră, motiv pentru care reacțiile de omagiu au venit rapid după anunțul decesului.

Mircea Lucescu a murit marți seara, la vârsta de 80 de ani, după ce fusese internat la Spitalul Universitar de Urgență București. Ceremoniile funerare vor avea un priveghi deschis publicului la Arena Națională, iar înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.