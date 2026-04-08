Jurnalist spaniol, mesaj de susținere pentru Realitatea PLUS: „Realitatea PLUS e singura care critică!”

„Trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat cu adevărat la Realitatea, televiziunea României, una dintre cele mai urmărite televiziuni din România, aflată în top 3, unii ar spune chiar pe primul loc.

Nu este vorba despre taxe sau chestiuni administrative. Este vorba despre ceea ce spune acest post, despre criticile la adresa actualului guvern și despre spațiul pe care îl oferă opoziției.

Ceea ce au spus în 2024 cu Georgescu, ceea ce au tot relatat intens și faptul că au realizat interviuri cu figuri precum Georgescu și George Simion. Aceste lucruri au deranjat clar guvernul și Consiliul Național al Audiovizualului, care acum încearcă să o închidă. Vor să o închidă, de ce? Pentru că este singura televiziune care oferă informație alternativă, un punct de vedere care afectează guvernul.

Știm deja că jurnalismul este esențial pentru putere și pentru politică, unii spun că este a patra putere în stat.

Dacă se permite acest lucru, va fi perceput ca un atac asupra libertății de exprimare și a libertății presei.”, a declarat Sergio Velasco, jurnalist spaniol.