Potrivit sursei citate, măsura ar putea fi aplicată joi sau vineri, înaintea unei întâlniri programate între reprezentanți iranieni și americani în Pakistan.

„Dacă se ajunge la o înțelegere privind cadrul de discuții, strâmtoarea ar putea fi deschisă limitat, sub controlul Iranului”, a precizat oficialul, adăugând că „toate navele vor trebui să coordoneze navigația cu armata iraniană”.

Acesta a subliniat că încetarea focului rămâne fragilă, dar Teheranul preferă să mențină pacea „durabilă”, deși „nu se teme să revină la război dacă SUA aleg aceeași cale”.

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că Iranul a acceptat să renunțe la ambițiile nucleare în schimbul relaxării sancțiunilor impuse de Washington. „Nu va exista îmbogățire de uraniu”, a scris Trump, adăugând că SUA și Iranul vor elimina stocurile de uraniu puternic îmbogățit aflate în posesia Teheranului. În contrapartidă, Iranul ar urma să beneficieze de o „scutire de tarife și sancțiuni”.

Totuși, presa iraniană prezintă o listă de cerințe diferită, care include recunoașterea dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu și ridicarea sancțiunilor fără referiri la stocurile existente de uraniu puternic îmbogățit, aspect pe care SUA și Israelul îl consideră central pentru prevenirea dezvoltării unei arme nucleare.

În paralel, comentatorul american Pete Hegseth a declarat că armata SUA a efectuat marți peste 800 de atacuri asupra unor ținte iraniene, chiar înainte ca armistițiul de două săptămâni să intre în vigoare, marți seară.