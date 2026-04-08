În paralel, alte două publicații externe pun la zid decizia CNA de a închide Realitatea PLUS.

Reacții dure la nivel internațional: „Sunt semne de întrebare!”

O reacție a venit și din partea International Federation of Journalists, care a sprijinit demersurile privind declanșarea unei proceduri de infringement pentru posibila încălcare a regulamentului european privind libertatea presei.

Mai mult, The Diplomatic Affairs subliniază că, deși decizia poate avea bază legală, închiderea simultană și imediată, fără un mecanism clar de apel, ridică semne de întrebare serioase și riscă să afecteze credibilitatea României în ceea ce privește independența presei, după ani de eforturi în acest sens.