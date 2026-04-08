Purtătorul de cuvânt adjunct al executivului de la Berlin, Sebastian Hille, a respins acuzațiile lui Vance într-o conferință de presă, susținând că vizita oficialului american la Budapesta, cu puțin timp înainte de scrutinul de duminică, ridică chiar suspiciuni de ingerință electorală din partea Washingtonului.

„Respingem acuzația adusă de vicepreședintele SUA, JD Vance, la un eveniment din Ungaria, privind amestecul Uniunii Europene în alegeri. Aș dori să subliniez, întrucât Vance se plânge de presupusa interferență a UE, că el însuși s-a aflat în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt vorbește de la sine cu privire la cine se amestecă”, a declarat Hille.

Cu o zi înainte, la Budapesta, Vance s-a afișat alături de premierul maghiar Viktor Orbán, pe care l-a elogiat, acuzând „birocrații de la Bruxelles” că ar încerca să „țină captiv poporul maghiar” pentru că nu agreează liderul său. În același discurs, vicepreședintele american a descris campania electorală din Ungaria drept „unul dintre cele mai grave cazuri de amestec străin” pe care le-a întâlnit vreodată.

Declarațiile lui Vance au fost salutate de Orbán, dar au stârnit critici dure din partea opoziției maghiare. Péter Magyar, principalul rival al premierului, a transmis pe platforma X că „nicio țară străină nu are dreptul să se amestece în alegerile din Ungaria”, subliniind că „istoria țării se scrie pe străzile și în piețele Ungariei, nu la Washington, Moscova sau Bruxelles”.

În replică, Berlinul a clarificat că guvernul german nu are „nicio preferință” privind rezultatul votului de duminică. „Cancelarul Friedrich Merz va accepta, desigur, decizia poporului maghiar”, a precizat Hille.

Vizita lui JD Vance în Ungaria se înscrie în linia de sprijin exprimată de președintele SUA, Donald Trump, pentru Viktor Orbán, considerat de Casa Albă un aliat ideologic cheie în Europa, în ciuda criticilor privind modelul său de „democrație iliberală”.