„Nu va exista îmbogățire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa și îndepărta tot «praful» nuclear îngropat adânc (...). Discutăm și vom discuta cu Iranul despre ameliorarea tarifelor și a sancțiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite”, a transmis Trump.

Avertisment dur pentru aliații Iranului

Ulterior, Trump a revenit cu un mesaj de avertisment adresat statelor care ar putea sprijini Iranul militar.

„O țară care furnizează arme militare Iranului va fi taxată imediat, pentru toate bunurile vândute către Statele Unite ale Americii, cu 50%, cu efect imediat. Nu vor exista excluderi sau scutiri!”, a scris acesta.

Anunțurile vin în contextul armistițiului de două săptămâni convenit între SUA și Iran, acord mediat de Pakistan. În paralel, cele două părți discută reluarea completă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru transportul de petrol și gaze. Trump a declarat că planul propus de Iran reprezintă „o bază fezabilă” pentru un acord durabil, după o perioadă tensionată în care Washingtonul a cerut „capitularea necondiționată” a Teheranului.

Reacția Iranului

Oficialii iranieni au prezentat acordul drept o victorie, susținând că statul nu a cedat presiunilor militare. Prim-vicepreședintele Mohammad Reza Aref a declarat că „era Iranului” a început după ce SUA nu au reușit să destabilizeze regimul de la Teheran. Iranul a anunțat, de asemenea, că va redeschide complet Strâmtoarea Ormuz în perioada negocierilor.