Cu toate criticile sale la adresa NATO, Donald Trump a avut mereu cuvinte de laudă pentru secretarul general al Alianței, care va trebui să se folosească încă o dată de această relaţie personală pentru a încerca să calmeze şarjele acide ale preşedintelui american la adresa organizaţiei sale.

„Vine să mă vadă miercuri (astăzi -n.r.), după cum ştiţi. E un tip formidabil. Secretarul general e grozav”, a declarat luni Trump, care altfel i-a criticat aspru pe europeni pentru refuzul lor de a ajuta Statele Unite şi Israelul în ofensiva lor împotriva Iranului.

Tot astăzi, Rutte va fi primit şi de secretarul de stat american Marco Rubio, precum şi de secretarul apărării Pete Hegseth.

Potrivit unui responsabil al Alianţei Nord-Atlantice, vizita șefului NATO în Statele Unite era prevăzută „de mult timp”. Potrivit aceluiaşi responsabil, întâlnirea cu preşedintele american are ca scop „să profite de succesul summitului NATO de la Haga” de anul trecut, când ţările membre s-au angajat - sub presiunea lui Donald Trump - să-şi majoreze semnificativ cheltuielile militare.