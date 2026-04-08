Subiectul este exploatat electoral de rivalul său, Péter Magyar, înaintea alegerilor parlamentare, potrivit unei analize publicate de POLITICO.

Acord extins de cooperare între Budapesta și Moscova

Potrivit unor documente obținute de POLITICO, guvernul ungar ar fi semnat un acord cu Rusia pentru extinderea cooperării în mai multe domenii, inclusiv energie, comerț și cultură. Documentele arată că ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, și ministrul rus al sănătății, Mihail Murașko, au convenit asupra unui plan în 12 puncte, în urma unei întâlniri la Moscova în decembrie 2025.

Printre domeniile vizate se numără combustibilul nuclear, educația, agricultura, industria și cooperarea culturală, precum și relansarea schimburilor comerciale afectate de sancțiunile Uniunii Europene.

Energie, educație și schimburi culturale

Conform documentelor, acordul deschide posibilitatea unor proiecte energetice comune, inclusiv în domeniul energiei electrice, hidrogenului, petrolului și gazelor. De asemenea, Budapesta ar urma să analizeze extinderea învățământului în limba rusă, inclusiv prin aducerea de profesori din Rusia și dezvoltarea programelor de schimb pentru studenți.

Cooperarea ar urma să includă și domenii precum sportul și cultura, în ciuda criticilor potrivit cărora Rusia folosește astfel de inițiative pentru a-și promova agenda internațională. Relațiile apropiate cu Moscova sunt considerate de opoziție un punct vulnerabil pentru Viktor Orbán. Péter Magyar a acuzat guvernul de „trădare”, susținând că aceste legături afectează direcția europeană a Ungariei.

În același timp, Szijjártó a respins criticile, afirmând că politica externă a Ungariei este ghidată de interesul național și nu de presiuni externe. Ministerul rus de externe nu a comentat informațiile apărute.

Deși documentele nu au fost confirmate independent, ele apar pe fondul unei relații deja tensionate între Uniunea Europeană și Rusia, după invazia Ucrainei din 2022. Ungaria s-a opus în mod repetat unor sancțiuni împotriva Rusiei și a criticat sprijinul acordat Ucrainei. În paralel, presa internațională a relatat despre o convorbire telefonică în care Orbán i-ar fi promis sprijin liderului rus Vladimir Putin.

Scandalul interceptărilor

Controversele au fost amplificate de apariția unor înregistrări audio cu discuții între Szijjártó și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în contextul unor acuzații privind schimbul de informații sensibile. Una dintre conversații ar viza demersuri pentru eliminarea de pe lista sancțiunilor UE a unei rude a oligarhului rus Alisher Usmanov. Szijjártó a declarat că era conștient de faptul că este interceptat și și-a menținut poziția critică față de politica de sancțiuni a Uniunii Europene.

Alegeri tensionate în Ungaria

Toate aceste evoluții au loc înaintea alegerilor parlamentare, considerate cele mai dificile pentru Viktor Orbán din ultimii ani. Partidul său, Fidesz, este creditat în sondaje sub opoziția de centru-dreapta. Campania electorală este marcată de acuzații reciproce, scurgeri de informații și tensiuni politice crescute.