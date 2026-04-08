Reacția oficială a Iranului

Deși și autoritățile iraniene au acceptat armistițiul, televiziunea de stat a prezentat decizia ca pe un semn de slăbiciune din partea lui Trump, potrivit Express. La scurt timp după anunțul făcut de Trump, agenția de știri IRNA a transmis pe X:

„Președintele american Donald Trump și-a retras din nou propriile amenințări, declarând: «Sunt de acord să opresc bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni, iar acesta va fi un armistițiu reciproc»”.

De la amenințări la armistițiu

Inițial, Donald Trump a folosit un ton extrem, afirmând că armata americană va „pune capăt” civilizației iraniene și va distruge infrastructura civilă, inclusiv poduri și centrale electrice. Ulterior, poziția sa s-a schimbat, iar acesta a declarat că este dispus să accepte un armistițiu de două săptămâni.

Mesajele ironice din presa iraniană

Televiziunea iraniană a continuat să ironizeze decizia lui Trump, transmițând:

„Retragerea umilitoare a lui Trump din retorica anti-Iran. Trump a acceptat condițiile Iranului de a pune capăt războiului!”

Și jurnalistul NBC News, Matt Bradley, a remarcat reacția ironică difuzată de presa de stat iraniană.

Condițiile armistițiului

În noaptea de marți spre miercuri, Trump a anunțat că acceptă suspendarea bombardamentelor pentru două săptămâni, după discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și șeful armatei pakistaneze, Asim Munir. El a precizat că pauza trebuie să fie o „încetare a focului de ambele părți” și a pus două condiții:

1: redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz

2: continuarea negocierilor dintre Iran și SUA