"În satul Balabîne, clădiri rezidențiale și nerezidențiale au fost distruse și avariate în timpul atacului și au izbucnit incendii", a transmis oficialul ucrainean. Fedorov a precizat că "sub dărâmăturile unei case a fost găsit corpul unei persoane decedate'.

El a raportat anterior că o femeie de 47 de ani a fost rănită și primește îngrijiri medicale după ce un atac asupra garajelor a provocat un incendiu.

Zaporojie, un oraș industrial important din apropierea liniei frontului din sudul țării, este supus atacurilor aproape zilnice ale dronelor și rachetelor rusești.

Aproape în fiecare zi de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, civili sunt uciși în Ucraina de atacurile aeriene rusești. Ca represalii, Kievul atacă activ teritoriul rus, provocând și victime civile.