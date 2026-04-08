Acesta a reacționat după anunțul privind încetarea focului dintre SUA și Iran, subliniind că ultimatumul lui Trump, în care a spus că ar putea „șterge de pe fața pământului civilizația iraniană”, este „absolut inacceptabil pentru umanitate”.

Prudență privind încetarea focului

Într-un interviu acordat postului de radio RNE, Albares a avertizat că armistițiul este doar temporar și că este prea devreme pentru a spune dacă războiul s-a încheiat.

„Când un lider al unei superputeri militare lansează astfel de ameninţări, le iau în serios”, a declarat acesta. El a adăugat că situația ar fi putut duce la „o escaladare de neimaginat”.

Ministrul a descris anunțul încetării focului drept „o zi de speranță și bucurie”, dar a subliniat că acordul este valabil doar două săptămâni și că părțile rămân departe de un acord real: „Suntem încă departe de a realiza ceea ce ne dorim. Încetarea focului este un pas necesar, dar nu unul definitiv”.

Spania, poziție critică față de SUA

Spania s-a numărat printre cele mai critice state europene față de acțiunile Statelor Unite de la începutul conflictului. Autoritățile de la Madrid au închis spațiul aerian și au interzis utilizarea bazelor militare spaniole de către avioanele americane implicate în conflict.