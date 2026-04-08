Victima, Alessio Nicholas Popa, era stabilită în Borgoricco, provincia Padova. Incidentul a avut loc în zona Pria, unde tânărul s-ar fi așezat pe niște stânci de lângă apă, moment în care și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut în pârâu, fiind dus de curenți.

Prietenii au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au intervenit pompierii, scafandrii și echipajele medicale. Trupul tânărului a fost găsit la aproximativ șase metri adâncime, la circa 50 de metri de locul în care fusese văzut ultima dată. După aducerea la mal, medicii au încercat manevre de resuscitare, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Mesajul autorităților locale

Primarul localității Borgoricco, Gianluca Pedron, a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul tragediei asupra comunității și exprimând sprijinul pentru familia îndoliată. Mama tânărului a povestit că acesta lucra din toamna anului trecut și că, în ziua tragediei, ieșise cu prietenii după o tură de noapte. Femeia l-a descris ca fiind un băiat liniștit și responsabil, spunând că nu își poate explica cum s-a produs accidentul, conform presei străine.