Marco Rubio: ”SUA au angajamente globale pentru forțele noastre militare. Reevaluăm în permanență unde ne poziționăm trupele”

Sursă: Realitatea.Net

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat vineri, la finalul reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor NATO din Suedia, că SUA au angajamente globale pentru forțele militare și reevaluează în permanență unde își poziționează trupele.

REPORTER: Având în vedere schimbările în dispozitivul de trupe și solicitările Aliaților de claritate, care a fost mesajul dumneavoastră astăzi?

SECRETARUL RUBIO: Ei bine, nu, nu – domnilor, Statele Unite au angajamente globale pentru forțele noastre militare. Prin urmare, reevaluăm în permanență unde ne poziționăm trupele. Și din prima zi a acestei administrații, Departamentul de Război lucrează la acest lucru, și Aliații noștri știu asta. Cred că ceea ce se întâmplă acum este că orice decizie care se anunță sau se ia este privită prin prisma mai largă a unor fricțiuni pe care le-am avut în ultimele luni. Dar, până la urmă, cred că în cadrul Alianței se înțelege bine că prezența militară americană în Europa va fi ajustată. Acest demers era deja în curs, și a fost realizat în coordonare cu Aliații noștri. Nu spun că vor fi încântați de asta, dar cu siguranță sunt la curent. Avem obligații în Indo-Pacific; avem obligații în Orientul Mijlociu; avem obligații în Emisfera Occidentală. Deci acesta este un proces continuu. Nu ar trebui să surprindă pe nimeni.

REPORTER: Domnule Secretar, ați discutat despre Modelul de Forțe NATO astăzi?

SECRETARUL RUBIO: Nu a apărut direct în discuțiile noastre – dar din nou, se leagă de aceeași conversație, și anume: într-un moment de conflict, la ce se poate angaja fiecare. Și acea decizie – cred că vor fi niște anunțuri în acest sens mai târziu astăzi – dacă nu au apărut deja, în câteva zile. Și va fi un produs colectiv. Adică, s-a lucrat prin sistemele interne ale NATO în ceea ce privește dispozitivele de forțe, ce am putea furniza împreună cu ceilalți. Fiecare țară trebuie să reevalueze în permanență care îi sunt nevoile, care sunt angajamentele sale în lume și cum să structureze corespunzător toate acestea.

REPORTER: Credeți că există argumente pentru ca SUA să-și reducă contribuția la Modelul de Forțe?

SECRETARUL RUBIO: Ei bine, voi lăsa colegii din Departamentul de Război și de la NATO să facă acele anunțuri. Dar aceasta nu este o decizie luată pe colțul unei șervețele. Adică, acesta a fost un proces continuu, care implică și alte țări și contribuțiile pe care le pot aduce. Nu este vorba doar de dispozitivul nostru de forțe. Este vorba și despre ce pot contribui celelalte țări pentru a ajunge la ceva funcțional pentru NATO, realist, și care să ne permită să ne dispunem forțele, de exemplu, în cazul unui conflict pe două fronturi. Deci – dar din nou, acesta este un demers tehnic realizat de oameni din domeniul militar. Acestea nu sunt decizii politice.

REPORTER: Domnule Secretar, ați reușit?

SECRETARUL RUBIO: Poftim? Îmi pare rău. Sunteți din Suedia?

REPORTER: Da.

SECRETARUL RUBIO: Aveți o țară minunată. Aceasta este o țară extraordinară. Este un loc superb. Uimitor.

REPORTER: Vă mulțumim pentru vizită.

SECRETARUL RUBIO: Vă mulțumesc. Mi-aș fi dorit să stăm mai mult. Și tot îmi cer scuze pentru vreme. Nu e nimic în neregulă cu această vreme. La Miami sunt 35 de grade cu țânțari și umiditate în această perioadă a anului. Asta e – bine.

REPORTER: Am putea face schimb.

SECRETARUL RUBIO: Da. Dar răsăriturile voastre sunt mult prea devreme. E ora 3:45 și soarele e deja sus. Ce e în neregulă cu oamenii ăștia? Nu e vina voastră. Poftiți.

REPORTER: Pe lângă vreme, ce veți raporta Președintelui Trump din impresiile dumneavoastră de la reuniunea de la Helsingborg? Și, de asemenea, aveți ceva liniștitor de spus cu privire la sprijinul pentru Ucraina, despre care Suedia se teme că s-ar putea estompa?

SECRETARUL RUBIO: Ei bine, Ucraina primește mai mult sprijin ca niciodată prin programul PURL, în care Statele Unite continuă să fie implicate. Nu s-au făcut modificări la acel program. Ascultați, misiunea mea de astăzi a fost să vin și să pregătesc terenul pentru ceea ce sperăm să fie o reuniune de succes a liderilor la Ankara, în aproximativ șase săptămâni. Cred că știm cu toții care este situația. În primul rând – și nu este ceva nou. Adică, dacă ne uităm înapoi 30 de ani, nu a existat niciodată un moment în care să nu fi fost o dezbatere în politica americană despre care ar trebui să fie prezența și contribuția noastră la NATO. Și aceasta a fost întotdeauna determinată de întrebarea: care este valoarea NATO pentru Statele Unite.

Înțeleg că NATO este valoroasă pentru Europa, și ar trebui să fie. Trebuie să fie valoroasă și pentru Statele Unite. Deci trebuie întotdeauna să facem acest argument – în fiecare administrație, în fiecare epocă – și asta facem în prezent: explicăm care este valoarea NATO pentru Statele Unite. Legat de aceasta este dispozitivul nostru de forțe în cadrul Alianței, care sunt contribuțiile noastre.

Deci, evident, unul dintre lucrurile pe care le-am invocat mereu – și am fost de mult timp un avocat al NATO în perioada mea în Senat – unul dintre argumentele pe care le-am făcut mereu a fost că bazele din regiune ne ofereau opțiuni logistice pe care altfel nu le-am fi avut. Și când unele dintre acele baze îți sunt refuzate în timpul unui conflict în care ești implicat, atunci te întrebi dacă valoarea aceea mai există. Deci va trebui discutat. Fără nicio îndoială. Cred că va trebui să existe și un focus pe – la un an după reuniunea de la Haga – cât progres s-a înregistrat în ceea ce privește contribuțiile sporite. Sunt țări care și-au dublat cheltuielile de apărare în ultimii câțiva ani. Sunt altele care sunt încă în urmă. Până la urmă, scopul este să avem un NATO puternic, iar cu cât Aliații noștri din NATO sunt mai puternici, cu atât NATO va fi mai puternic. Deci –

REPORTER: Ați înregistrat progrese astăzi, domnule, cu Aliații în privința redeschiderii complete a Strâmtorii Hormuz, și au fost ...

SECRETARUL RUBIO: Nu, ar fi destul de ambițios să reușim să deschidem strâmtoarea la această reuniune de astăzi. Dar vă pot spune ce sperăm – iată ce sper eu – și acesta este un punct pe care l-am ridicat: ne-ar plăcea tuturor să vedem un acord cu Iranul în care strâmtoarea să fie deschisă și acesta să renunțe la ambițiile sale nucleare și așa mai departe, la ambițiile de arme nucleare. Asta am spera cu toții, și la asta vom continua să lucrăm – se lucrează la asta chiar și în timp ce vă vorbesc.

Dar trebuie să avem și un Plan B. Și Planul B este: ce facem dacă Iranul refuză să deschidă strâmtoarea? Ce facem dacă Iranul decide că refuză să deschidă strâmtoarea, că vrea să dețină strâmtoarea și să perceapă taxe de tranzit? Ei bine, în acel moment va trebui făcut ceva în privința asta. Și aș argumenta că există țări reprezentate astăzi aici care sunt mai profund afectate de acest lucru decât chiar Statele Unite. Deci tot ce spun și am spus – și cred că și alții au reiterat asta; există alte țări care sunt de acord cu mine – este că trebuie să începem să ne gândim ce facem dacă peste câteva săptămâni Iranul decide că nu-i pasă, că va ține strâmtoarea închisă, că va scufunda orice navă care nu-l ascultă sau nu-l plătește. Atunci cineva va trebui să facă ceva în privința asta. Nu vor redeschide voluntar strâmtoarea în acel scenariu. Deci trebuie să ne gândim la asta.

Am ridicat acest punct astăzi. Am primit multe aprobări din cap; mulți oameni au venit la mine după aceea și au recunoscut asta. Dar nu avem un anunț pentru dumneavoastră astăzi privind ceva concret care se întâmplă. Știu că există un plan pentru ce să facem dacă încetează focul. Despre asta vorbește inițiativa franco-britanică, atunci când condițiile sunt create. Ei bine, ce înseamnă pentru ei „când condițiile sunt create” este atunci când nimeni nu trage. Dar trebuie să avem un Plan B pentru situația în care cineva trage – cum redeschizi atunci strâmtoarea? Și am ridicat acest punct astăzi. Nu știu dacă aceasta ar fi neapărat o misiune NATO, dar ar fi cu siguranță țări membre NATO care pot contribui la ea.

REPORTER: Domnule Secretar, au existat solicitări adresate Canadei sau partenerilor europeni cu privire la redeschiderea strâmtorii?

SECRETARUL RUBIO: Nu, nicio solicitare concretă astăzi. Adică, acesta nu era scopul acestei reuniuni. Dar am ridicat punctul pe care tocmai l-am menționat, și anume că la un moment dat, în mod ideal, ei deschid strâmtoarea. Totuși – să zicem că Iranul decide să deschidă strâmtoarea și spune, bine, nu mai tragem în oameni. Tot va trebui cineva să intre și să neutralizeze minele, și unele dintre aceste țări au multe dragoare de mine, deci ar putea juca un rol-cheie. Și cred că aceasta este utilitatea mecanismului britano-francez pe care l-au creat.

Dar spun că Planul B trebuie să fie: ce facem dacă Iranul spune că refuză să deschidă strâmtoarea. Atunci cineva va trebui să intre și să facă ceva în privința asta. Nu înseamnă că nu am putea face noi asta. Am putea. Statele Unite ar putea face asta. Dar există țări care și-au exprimat interesul de a face potențial parte dintr-o astfel de acțiune dacă, de fapt, ajungem în acel punct. Nu avem nevoie de ajutorul lor, dar sunt dispuse să o facă, și cred că ar trebui să-i luăm la cuvânt dacă sunt. Dar nu cred că au existat angajamente ferme sau solicitări ferme astăzi; ar fi prematur. Dar am ridicat doar problema că aceasta este ceva cu care poate va trebui să ne confruntăm la un moment dat – din nou, dacă nu reușim să încheiem un acord. Am prefera să încheiem un acord.

REPORTER: În cadrul întâlnirii bilaterale cu administrația suedeză astăzi, care a fost cel mai important rezultat al acelei reuniuni?

SECRETARUL RUBIO: Oh. Ei bine, în primul rând – ei bine, le-am spus ce v-am spus și dumneavoastră. Au făcut o treabă excelentă ca gazdă și au fost un Aliat model – cu adevărat, o adăugire remarcabilă la NATO.

Dincolo de asta, cooperăm – am cooperat de multă vreme – pe probleme de tehnologie și altele. De exemplu, Ericsson este o companie foarte importantă. Este una dintre puținele companii din lume care poate concura cu Huawei în 5G și 6G. Deci avem un interes direct în asta. Am colaborat cu companii suedeze de foarte mult timp. Astăzi am semnat un memorandum de înțelegere care adaugă și mai mult la cooperarea noastră în biomedicină, biotehnologie, inteligență artificială, toate aceste domenii inovatoare – și construim pe o fundație de ani și ani, de fapt decenii, de cooperare între cele două țări. De fapt, prima țară din Europa care a aderat la Pax Silica a fost Suedia.

Deci avem deja o relație preexistentă când vine vorba de colaborare în inovare și tehnologie, ceea ce face logic să construim pe ea. Și la asta am lucrat astăzi, și cred că este foarte semnificativ ce am semnat astăzi. Pentru că pur și simplu cred că va da un impuls suplimentar a ceea ce am realizat deja împreună în trecut.

REPORTER: Domnule Secretar, ați participa la un apel între Președintele Trump și Președintele Lai Ching-te al Taiwanului, dacă acesta are loc? Și –

SECRETARUL RUBIO: Aș face ce acum?

REPORTER: Ați participa la un apel între Președintele Trump și Președintele Lai Ching-te al Taiwanului, dacă acel apel are loc? Și ne puteți spune dacă se fac pregătiri în acest sens?

SECRETARUL RUBIO: Da, nu am nicio noutate în privința asta pentru dumneavoastră astăzi. Pur și simplu nu am.

REPORTER: Iranienilor.....un calendar concret? Pentru că mulți europeni se tem poate că vor fi mai puțini americani, este totuși cea mai puternică armată din lume. Deci vor să știe: cât timp avem pentru această tranziție?

SECRETARUL RUBIO: Ei bine, nu – nu stabilesc eu acele calendare, și nu vă voi da un calendar astăzi, altfel decât să spun că este ceva ce trebuie să se întâmple. Și cred că există o recunoaștere tot mai mare în Europa. Și ascultați, fiecare – cred că aceasta este provocarea, bine. Și nu este o critică, doar o provocare. Chiar dacă NATO este o coaliție, și chiar dacă UE este tot o colecție de state individuale, care au toată politici diferite, bugete diferite și considerații politice diferite, și înțelegând că unele dintre aceste țări au făcut deja foarte mult și sunt cu mult înaintea programului, iar altele nu atât, și din diverse motive. Și aceasta este întotdeauna provocarea cu aceasta: că, până la urmă, chiar dacă este o alianță, ai de-a face cu țări individuale care au propriile dinamici politice. Dar ascultați, nu poate dura la nesfârșit, pentru că în cele din urmă există decizii pe care trebuie să le luăm în ceea ce privește propriul nostru dispozitiv global de forțe.

REPORTER: Puteți vorbi despre rolul Qatarului în negocierea unui sfârșit al războiului cu Iranul? Există niște relatări astăzi că o echipă de negociere a delegației qatareze se află la Teheran, coordonând cu SUA pentru a pune capăt războiului.

SECRETARUL RUBIO: Ei bine, principalul interlocutor în această privință a fost Pakistanul, și continuă să fie. Și cred că au făcut o treabă admirabilă, și prin ei continuăm să lucrăm. Evident, alte țări au interese deoarece – mai ales țările din Golf care se află în mijlocul tuturor acestora pot avea propria lor situație în desfășurare, și vorbim cu toate. Dar aș spune că principala țară cu care am lucrat la toate acestea este Pakistanul, și acesta rămâne cazul. Și după câte înțeleg eu – urma să meargă ieri, dar s-ar putea fi chiar astăzi – Feldmareșalul Munir ar putea călători acolo foarte, foarte curând. Și suntem în comunicare constantă cu el, la cel mai înalt nivel al guvernului nostru, suntem în permanență în contact cu el.

REPORTER: Credeți că administrația a respectat pragul de 76.000 de trupe, desfășurarea trupelor americane în Europa stabilită de Congres? Sau credeți că puteți coborî sub acel prag?

SECRETARUL RUBIO: Îmi puneți o întrebare juridică? Adică, dacă legile noastre sunt – nu, trebuie să – Statele Unite au angajamente militare globale. Ne-am asumat angajamente față de Coreea de Sud, față de Japonia, față de alte locuri de asemenea. Reevaluăm în permanență matricea amenințărilor din lume – unde ar putea apărea un conflict, suntem bine poziționați, și așa mai departe. Și acesta este întotdeauna procesul. Fiecare Departament de Război, fiecare Pentagon din fiecare administrație a trebuit să reevalueze constant aceste lucruri. Și vom continua să reevaluăm. Acesta a fost un proces continuu care a început din prima zi a acestei administrații și pe tot parcursul ei în coordonare cu țările NATO. Deci nimic din toate acestea nu este surprinzător, deși înțeleg evident de ce creează o oarecare nervozitate.

Dar cred că există o recunoaștere largă că vor fi în cele din urmă mai puține trupe americane în Europa decât a existat istoric, din diverse motive. De fapt, a existat o creștere după – de exemplu, mișcarea trupelor din Germania care a fost anunțată săptămâna trecută – germanii nu s-au panicăt din cauza asta. Pentru că știau că ne duce doar înapoi la cifrele din 2022. Și a fost, cred, o reducere de mai puțin de 11 sau 12 procente din prezența noastră totală acolo. Și înțelegeți că uneori când ies aceste cifre, nu sunt doar oameni cu arme. Este personal de suport. Adică, sunt tot felul de alte lucruri. Nu sunt neapărat doar luptători; este tot suportul care vine cu ei. Deci – deși pot fi în uniformă. Și totuși, adică – dar acesta va fi întotdeauna un proces continuu.

REPORTER: Există vreun rol pentru NATO în ceea ce privește situația din Cuba?

SECRETARUL RUBIO: Nu, NATO este departe de Cuba.

REPORTER: Știu, dar și Iranul este.

SECRETARUL RUBIO: Nu – nu am discutat deloc despre asta.

REPORTER: Ce rol vedeți pentru Suedia în cadrul NATO?

SECRETARUL RUBIO : Important. Adică, Suedia a fost o adăugire incredibilă la NATO. Înțelegeți că o țară care a trebuit practic să se apere singură de foarte mult timp, dar are un sector de producție robust și matur, un sector industrial, un sector tehnologic. Deci, ascultați, aceasta nu este o critică, nu vreau să interpretați asta ca o critică la adresa vreunei țări, dar în general adăugirile la NATO au fost țări care aderă pentru că se aflau într-o poziție vulnerabilă, și deci aderau pentru că aveau nevoie de forța colectivă a unei alianțe. Dar când am adăugat cele două țări – Suedia fiind una dintre ele – acestea sunt două țări care au adus la masă capacități pe care NATO nu le avea înainte și cu care avem deja acorduri de apărare și cooperare pe termen lung de foarte mult timp.

Deci Suedia a fost o adăugire – o adăugire incredibilă. A făcut Alianța mult mai puternică, fără îndoială. Și mai ales acum, când vorbim despre – unul dintre lucrurile despre care vorbim este baza industrială de apărare. Adică, Suedia a avut o bază industrială de apărare matură pe care a adus-o acum în NATO. Deci oportunitatea de a – deja lucrăm împreună pe avioane și altele. Capacitatea de a construi pe aceasta este extraordinară, și acesta este unul dintre lucrurile pe care vrem să le facem, și dincolo de apărare, în alte domenii care ating apărarea dar poate nu sunt direct apărare.

REPORTER: Groenlanda și Arctica, ați discutat despre asta?

SECRETARUL RUBIO: Am avut o reuniune pe tema Arcticii – ei bine, nu am discutat despre Groenlanda astăzi, dar am avut o reuniune a celor șapte țări pe tema Arcticii, și foarte pozitivă. Vom avea o declarație comună. Nu știu dacă a apărut deja. Ar trebui să apară din moment în moment. Și cred că există un angajament tot mai mare – deși acesta este un efort care preexistă – cred că există un angajament tot mai mare de a face din aceasta o parte obișnuită a angajamentelor noastre ca NATO: să ne concentrăm pe securitatea arctică, din motive evidente. Suntem o națiune arctică. Vom fi întotdeauna concentrați pe Arctică. Este minunat să văd că alte țări fac acum parte din acest efort și că va juca un rol mai proeminent – Arctica va juca un rol mai proeminent – în NATO și în discuțiile din jurul NATO.

Deci am avut – ofițerii noștri politici s-au întâlnit acum câteva zile și au elaborat multe detalii ale declarației comune, apoi am avut reuniunea miniștrilor de externe astăzi și potențial o reuniune la nivel de lideri la un moment dat și pe aceasta. Deci este un forum bun în cadrul NATO, și cred că astăzi a fost foarte pozitiv, și declarația comună ar trebui să reflecte asta.

Bine, am spus că aceasta a fost – mai fac una pentru că sunt – sunt un om bun.

REPORTER: Domnule Secretar – Domnule Secretar, Președintele a anunțat că 5.000 de trupe vor merge.

SECRETARUL RUBIO: Bine. Voi face una mai mult și apoi vă dau și dumneavoastră rândul pentru că sunteți atât de persistent. Poftiți.

REPORTER: Vă mulțumesc. Au stagnat negocierile de pace sub conducere americană în Ucraina, și credeți că europenii ar trebui să preia?

SECRETARUL RUBIO: Da, negocierile de pace privind Ucraina sub conducere americană – permiteți-mi să spun: ne-am implicat – bine – pentru că ni s-a spus că suntem singurii care pot face asta. Eram singurii cu care atât rușii, cât și ucrainenii erau dispuși să vorbească, deci ne-am implicat. Din păcate, nu au fost fructuoase. Acesta este – suntem pregătiți să continuăm să jucăm acel rol. În ciuda scurgerilor de informații care nu sunt adevărate, în ciuda știrilor conform cărora i-am forțat pe ucraineni să adopte cutare sau cutare poziție, ceea ce nu este adevărat – dacă vedem o oportunitate de a organiza negocieri productive, nu contraproductive, și care au șansa de a fi fructuoase, suntem pregătiți să jucăm acel rol. Nu există astfel de negocieri în acest moment, dar sperăm că se va schimba, pentru că acel război poate lua sfârșit doar printr-un acord negociat. Nu va lua sfârșit printr-o victorie militară a uneia dintre părți, cel puțin din punct de vedere tradițional al modului în care sunt definite victoriile militare.

Deci va trebui – și dacă putem juca un rol în a face asta să se întâmple, Președintele este foarte interesat să o facă. Pur și simplu, în ultimele luni, am simțit cumva că nu se înregistrează prea mult progres, dar poate că dinamica se va schimba. Și dacă se schimbă, suntem pregătiți să jucăm orice rol constructiv putem juca. Dacă altcineva ar dori să se ocupe de asta, să o facă. Dar nu pare că există cineva altcineva în lume acum care să poată face asta. Deci suntem mai mult decât bucuroși să o facem dacă oportunitatea se prezintă pentru a purta negocieri constructive și productive. De asemenea, nu suntem interesați să ne implicăm într-un ciclu nesfârșit de reuniuni care nu duc nicăieri. Bine.



REPORTER: Președintele a spus că 5.000 de trupe vor merge în Polonia. Puteți clarifica, vă rog: de unde vor veni? Și separat

SECRETARUL RUBIO: Vor veni din America. Sunt americani. Oh, adică specific de unde? Voi lăsa detaliile acelea Departamentului de Război să le anunțe

REPORTER: Cinci suplimentare, 5.000 suplimentare.

SECRETARUL RUBIO: Da, dar voi – dar, adică, în mod corect, voi lăsa Pentagonul să vă spună specificul despre cum va funcționa logistic asta. Nu este locul meu să răspund.

REPORTER: Atunci permiteți-mi să vă întreb ceva la care puteți răspunde. Pot să obțin reacția dumneavoastră la recenta campanie rusă în creștere care vizează țările baltice?

SECRETARUL RUBIO: Ei bine, este îngrijorătoare. Adică, vă faceți întotdeauna griji în privința escaladării, nu? Vă faceți întotdeauna griji în privința asta. Înțelegem că aceste țări se simt amenințate de asta, evident, din motive evidente. Deci este ceva îngrijorător, pentru că vă faceți întotdeauna griji că ceva de genul acesta poate degenera în ceva mai mare. Și aceasta este întotdeauna o posibilitate. Deci suntem îngrijorați. Monitorizăm cu atenție. Suntem evident implicați – cu Aliații noștri din NATO în această privință în ceea ce privește ce se întâmplă, și ne menținem la curent. Dar răspunsul de fond la întrebarea dumneavoastră este că suntem îngrijorați, pentru că nu vrem ca asta să ducă la un conflict mai larg care poate duce cu adevărat la ceva mult mai rău. Bine?

REPORTER: Iranienii au spus astăzi, domnule Secretar, că există din nou un oarecare progres.

SECRETARUL RUBIO: Da, am spus același lucru – nu-mi vine să cred că am spus același lucru cu iranienii. A existat un oarecare progres. Nu aș exagera; nu aș diminua.

REPORTER: Sunteți optimist.

SECRETARUL RUBIO: Mai este mult de lucru, dar, da, există ceva, și acesta este un semn bun. Mă bucur că au spus asta. Nu am ajuns încă acolo. Sper să ajungem. Președintele ar prefera să facă un acord bun.

REPORTER: Sunteți optimist

SECRETARUL RUBIO: Nu îl caracterizez ca optimist sau pesimist. Vom răspunde în funcție de fapte pe măsură ce le vedem și pe măsură ce evoluează. Deci – ce a conturat Președintele ca priorități este clar. Iranul nu poate niciodată să aibă o armă nucleară. Problema uraniului înalt îmbogățit trebuie – destinul său trebuie abordat, și desigur problema îmbogățirii viitoare trebuie de asemenea abordată. Acestea sunt pilonii de bază ai oricărui fel de acord – pe lângă deschiderea strâmtorii, desigur. Deci cred că a existat un oarecare progres, dar nu – nu am ajuns încă acolo, și sperăm că asta se va schimba. Poate că nu. Sincer, poate că nu. Avem de-a face cu un grup de oameni foarte dificil. Și dacă nu se schimbă, atunci Președintele a fost clar că are alte opțiuni. Preferă opțiunea negociată și un acord bun, dar el însuși și-a exprimat îngrijorarea că poate aceasta nu este posibilă. Dar vom continua să încercăm. Știu că oamenii noștri lucrează în continuare foarte intens la asta, deci – bine, domnilor. Vă mulțumesc.