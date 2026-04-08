După 40 de zile de conflict, cele două părți se pregătesc pentru negocieri directe, pe baza unui plan detaliat prezentat de Iran.



Cele zece puncte ale planului prezentat de Republica Islamică Iran, potrivit EFE:



1. Încetarea completă a oricărei agresiuni împotriva Iranului și a grupărilor de rezistență aliate.



2. Retragerea forțelor de luptă americane din regiune, interzicerea oricăror atacuri lansate de la bazele americane împotriva Iranului și abținerea de la desfășurări militare ofensive.



3. Tranzitul zilnic limitat al navelor prin Strâmtoarea Ormuz timp de două săptămâni, în baza unui protocol de trecere în siguranță supervizat și reglementat de Iran.



4. Ridicarea tuturor sancțiunilor primare, secundare și a celor impuse de ONU împotriva Iranului.



5. Compensarea daunelor suferite de Iran prin crearea unui fond de investiții și financiar.



6. Angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare.



7. Recunoașterea de către Statele Unite a dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu și negocieri privind nivelul de îmbogățire.



8. Disponibilitatea Iranului de a negocia acorduri de pace bilaterale și multilaterale cu țările din regiune în funcție de interesele sale.



9. Extinderea principiului de neagresiune la toți actorii care au atacat grupările de rezistență.



10. Finalizarea tuturor rezoluțiilor Consiliului Guvernatorilor (al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, AIEA) și ale Consiliului de Securitate (al ONU) și adoptarea tuturor angajamentelor într-o singură rezoluție oficială a ONU.