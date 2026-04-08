Decizia ar urma să fie luată înaintea unei întâlniri între oficiali americani și iranieni, programată în Pakistan, în contextul armistițiului temporar dintre cele două state. Potrivit oficialului citat, redeschiderea ar fi una parțială și strict controlată de autoritățile iraniene.

„Dacă se ajunge la o înțelegere privind cadrul de discuții, strâmtoarea ar putea fi deschisă «limitat, sub controlul Iranului». Coordonarea cu armata iraniană va fi obligatorie pentru toate navele. Încă încetarea focului este fragilă, însă preferăm o pace durabilă, dar Iranul nu se teme să revină la război dacă SUA vor să meargă pe aceeași cale”, a declarat oficialul.

Negocieri tensionate între SUA și Iran

Anunțul vine în paralel cu declarațiile președintelui american Donald Trump, care susține că Iranul ar fi acceptat să renunțe la îmbogățirea uraniului în schimbul relaxării sancțiunilor. Totuși, pozițiile celor două părți par diferite. Presa iraniană vorbește despre menținerea dreptului de îmbogățire a uraniului și ridicarea sancțiunilor fără condiții clare privind stocurile existente.

Situația rămâne tensionată, în ciuda armistițiului de două săptămâni anunțat recent. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că armata SUA a efectuat peste 800 de atacuri asupra unor ținte iraniene înainte de intrarea în vigoare a încetării focului. Redeschiderea Strâmtorii Ormuz este considerată un element-cheie în negocieri, având în vedere rolul strategic al acesteia în transportul global de petrol și gaze.