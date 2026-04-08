Grindină și rafale puternice de vânt

Pe varianta ocolitoare a orașului, șoferii au fost luați prin surprindere de intensitatea grindinei, bucățile de gheață lovind cu putere parbrizele autoturismelor. Imaginile surprinse în trafic arată cum precipitațiile au devenit, în doar câteva minute, extrem de agresive, reducând vizibilitatea și îngreunând circulația.

Fenomenul face parte dintr-un episod de instabilitate atmosferică accentuată care afectează mai multe regiuni din țară.

Alertă meteo: cod portocaliu și răcire accentuată

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, România se confruntă cu o schimbare semnificativă a vremii. Meteorologii au emis un cod portocaliu valabil în intervalul 8 aprilie, ora 10:00 - 10 aprilie, ora 10:00.

În această perioadă, temperaturile vor scădea considerabil, iar vremea va deveni neobișnuit de rece pentru începutul lunii aprilie. În anumite zone există riscul apariției brumei, fenomen care poate afecta culturile agricole.

Zonele vizate de fenomene severe

Avertizarea meteo vizează mai multe regiuni, inclusiv Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și părți din Oltenia, Banat și Muntenia. În aceste zone sunt așteptate intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge viteze de 50-70 km/h.

Specialiștii recomandă prudență în deplasări și atenție sporită la condițiile meteo în continuă schimbare, mai ales în contextul apropierii sărbătorilor pascale, când traficul rutier este în mod obișnuit mai aglomerat.

Nu doar la Constanța a plouat cu grindină, ci și la Suceava. Ploaia cu gheață i-a speriat pe localnici de la primele ore ale dimineții.

Meteorologii avertizează că astfel de fenomene pot apărea și în alte zone ale țării, pe fondul contrastelor termice accentuate.

Românii sunt sfătuiți să urmărească actualizările meteo și să ia măsuri de precauție, în special în zilele următoare, când vremea se anunță deosebit de rece și instabilă.