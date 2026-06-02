ANM anunță o lună iunie cu multe ploi în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul perioadei

Luna iunie începe cu mai multe ploi decât în mod normal în aproape toată țara, în special în zonele montane, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii spun că temperaturile se vor menține, în general, apropiate de valorile specifice perioadei.

În intervalul 1-8 iunie, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. În extremitatea estică a țării, temperaturile ar putea fi ușor mai scăzute decât cele obișnuite pentru începutul lunii iunie. În ceea ce privește precipitațiile, ANM anunță un regim pluviometric excedentar la nivel național, ceea ce înseamnă că sunt așteptate mai multe ploi decât în mod normal. Cele mai mari cantități de precipitații sunt estimate în zonele montane.

Temperaturi ușor mai scăzute în sud și est între 8 și 15 iunie

Pentru perioada 8-15 iunie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor sub valorile normale în regiunile sudice, estice și sud-estice. În restul țării, temperaturile vor rămâne apropiate de mediile multianuale. Și în această săptămână sunt așteptate precipitații peste normal în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile vestice și nord-vestice, unde cantitățile de ploaie ar putea fi mai reduse decât cele specifice perioadei.

Vreme apropiată de normal la mijlocul lunii

În săptămâna 15-22 iunie, temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei în majoritatea regiunilor. În vestul și nord-vestul țării, valorile termice ar putea fi ușor mai ridicate. Precipitațiile vor fi local peste normal în regiunile sud-estice, în timp ce în zonele intracarpatice meteorologii estimează un deficit de ploi. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.

Final de iunie cu temperaturi mai ridicate în vestul țării

În ultima săptămână din prognoză, 22-29 iunie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale în sud-estul țării. În restul regiunilor, valorile termice vor depăși ușor media perioadei, mai ales în vest. Cantitățile de precipitații vor fi ușor peste normal în regiunile extracarpatice, în timp ce în celelalte zone ale țării se vor menține în jurul valorilor climatologice specifice sfârșitului de iunie.