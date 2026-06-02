Cod GALBEN de inundații în mai multe zone ale țării. Există riscul producerii unor viituri

Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

Sunt în vigoare atenționări de cod galben de inundații pentru râuri din 15 bazine hidrografice ale României! Avertizările sunt valabile până în această seară, iar specialiștii spun că se pot produce scurgeri importante pe versanți, pâraie și că pot avea loc viituri rapide.

Hidrologii au emis avertizări Principalele zone vizate sunt din județul Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor și Cluj. Sub incidența codului galben se află și regiuni din sud-vestul țării, precum Mehedinți și Dolj. Nu sunt exceptate nici regiuni din sud-est, unde se găsesc bazinele râurilor Râmnicu Sărat și Putna, care traversează județele Vrancea și Buzău.

