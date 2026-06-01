Risc de viituri și creșteri de debite pe râurile din mai multe regiuni. A fost emis Cod galben

Sursă: Realitatea.Net

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o atenționare Cod galben de inundații, valabilă în intervalul 1 iunie, ora 14:00 - 2 iunie, ora 24:00, pentru râuri din numeroase bazine hidrografice din țară. Hidrologii avertizează asupra riscului de viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Hidrologii au emis o atenționare Cod galben de inundații pentru râuri din bazinele hidrografice Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Mureș, Desnățui, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut, avertizare valabilă până marți seara, potrivit INHGA.

Conform instituției, în intervalul 1 iunie 2026, ora 14:00 – 2 iunie, ora 24:00, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării pe cursurile de apă, se pot produce:

scurgeri importante pe versanți,

torenți și pâraie în creștere,

viituri rapide pe râurile mici,

creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea vizează numeroase sectoare de râu din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Arad, Harghita, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Hunedoara, Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Covasna, Vrancea și Buzău.

Printre zonele cu risc ridicat se numără:

Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic,

Crișul Repede, Crișul Negru,

Mureșul și afluenții săi, inclusiv Arieș, Târnava Mică, Târnava Mare,

Jiu, Gilort, Motru,

Olt și Olteț,

Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova,

Buzău, Râmnicu Sărat, Putna.

Pentru ziua de 2 iunie, între orele 06:00 – 24:00, hidrologii avertizează și asupra unor posibile creșteri de debite pe râurile din bazinele:

Bârlad (Vaslui, Galați),

Siret – afluenții de stânga aval de S.H. Lungoci (Galați),

Prut – afluenții aval de S.H. Fălciu (Vaslui, Galați).

INHGA recomandă autorităților locale și populației să urmărească evoluția fenomenelor hidrologice și să respecte avertizările transmise.