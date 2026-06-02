ONU avertizează că fenomenul El Nino ar putea reveni în următoarele săptămâni. Riscul de fenomene extreme crește la nivel global

O nouă fază a fenomenului meteorologic natural El Niño ar putea începe în următoarele săptămâni, avertizează Organizația Meteorologică Mondială (OMM). Specialiștii spun că fenomenul ar putea agrava efectele schimbărilor climatice și ar putea duce la temperaturi și mai ridicate la nivel global.

Potrivit estimărilor OMM, există o probabilitate de 80% ca un nou episod El Niño să se formeze în perioada iunie-august 2026. Organizația avertizează că fenomenul ar putea influența regimurile de temperatură și precipitații la scară globală și ar putea favoriza apariția unor fenomene meteorologice extreme în lunile următoare.

ONU: Episodul ar putea deveni unul puternic

Temperaturile „excepţional de ridicate” ale apelor din Pacificul tropical favorizează apariția fenomenului El Niño, iar OMM estimează că probabilitatea ca episodul să continue cel puțin până în luna noiembrie depășește 90%. Organizația vorbește inclusiv despre posibilitatea unui episod „cel puțin moderat, chiar puternic”.

El Niño și faza opusă, La Niña, reprezintă variații naturale ale climei care influențează temperatura apelor din Oceanul Pacific ecuatorial și circulația atmosferică globală. Aceste fenomene pot provoca secete, ploi abundente, valuri de căldură și alte evenimente extreme în numeroase regiuni ale lumii.

Ultimul episod El Niño, din perioada 2023-2024, a contribuit la transformarea acelor ani în cei mai călduroși înregistrați vreodată la nivel global.

Temperaturile oceanelor depășesc cu peste 6 grade valorile normale

Potrivit OMM, între sfârșitul lunii aprilie și mijlocul lunii mai, temperatura suprafeței mării în zona central-estică a Pacificului ecuatorial s-a apropiat deja de pragurile caracteristice fenomenului El Niño. Organizația precizează că această încălzire este alimentată de temperaturi subacvatice „excepţional de ridicate”, care depășesc cu peste 6 grade Celsius valorile normale pentru această perioadă a anului.

„Trebuie să ne pregătim pentru un episod El Niño potenţial puternic, care va agrava seceta şi ploile abundente şi va creşte riscul de valuri de căldură atât pe uscat, cât şi în oceane”, a avertizat secretarul general al OMM, Celeste Saulo.

ONU avertizează asupra efectelor globale

Pentru perioada iunie-iulie-august, OMM estimează condiții favorabile pentru temperaturi peste normal în aproape toate regiunile lumii. Specialiștii avertizează asupra unui risc crescut de stres termic, secetă și fenomene extreme, precum inundații severe.

Printre regiunile care ar putea fi afectate se numără Cornul Africii, unde sunt prognozate precipitații sub nivelul normal în sezonul ploios, Asia de Sud, unde musonul ar putea fi mai slab decât media, și America Centrală, unde sunt așteptate condiții mai calde și mai uscate.

În timpul verii din emisfera nordică, apele mai calde asociate fenomenului El Niño pot favoriza și formarea uraganelor în Pacificul central și estic, în timp ce în Atlantic dezvoltarea acestora ar putea fi limitată.

Antonio Guterres: „Condițiile El Niño vor turna gaz pe focul unei planete care se încălzește”

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că efectele unui nou episod El Niño se vor suprapune peste încălzirea globală deja existentă.

„Condiţiile El Niño vor turna gaz pe focul unei planete care se încălzeşte. Impacturile vor fi şi mai puternice şi resimţite la distanţe şi mai mari. Ele vor traversa graniţele cu o viteză devastatoare”, a declarat Antonio Guterres.

Acesta a făcut din nou apel la reducerea dependenței de combustibilii fosili.

Mai multe agenții meteorologice avertizează că noul episod ar putea deveni un posibil „super El Niño”, unul dintre cele mai puternice fenomene înregistrate în ultimele decenii. O încălzire de peste două grade Celsius este considerată specifică unui episod „foarte puternic”, iar astfel de cazuri au fost observate doar de câteva ori după anul 1950.