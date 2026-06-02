Grindină și furtuni violente. Haos în trafic și curse anulate în Colorado

Articol scris de Scris de Ana Maria Județ

Sursă: Realitatea PLUS

Furtuni violente în nord-estul statului Colorado. Autoritățile au emis mai multe avertizări de tornadă, iar grindina căzută în cantități mari a provocat inundații în mai multe zone. Șoferii prinși în trafic au fost nevoiți să găsească rapid adăposturi pentru ca mașinile să nu fie distruse. Vremea extremă a dat peste cap și traficul aerian. Pe Aeroportul Internațional Denver avioanele au avut întârzieri majore.

Oraș acoperit de grindină

