Cod galben de furtuni și ploi torențiale în mai multe județe din țară. ANM anunță vijelii și grindină - HARTA

Sursă: Realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile în mai multe regiuni ale țării începând din această seară și până joi noapte. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină.

Prima avertizare este valabilă în intervalul 3 iunie, ora 20 – 4 iunie, ora 10 și vizează județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara. Potrivit ANM, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Pe alocuri sunt așteptate vijelii cu viteze de 50 până la 70 km/h și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp și izolat la peste 30-40 l/mp.

Un nou cod galben, joi, în Muntenia și Moldova

A doua avertizare cod galben va intra în vigoare joi, 4 iunie, la ora 12 și va fi valabilă până la ora 23. Zonele vizate sunt cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Și în aceste regiuni sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă pot depăși local 30-40 l/mp.

ANM: Furtuni vor apărea și în restul țării

Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în celelalte regiuni ale țării. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să urmărească actualizările emise de ANM și de autoritățile locale.