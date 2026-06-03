Cum va fi vremea în țară? Meteorologii anunță când vine canicula

Sursă: Realitatea PLUS

Vremea se încălzește treptat însă tot nu scăpăm de ploi și vijelii, anunță meteorologii. În mai multe județe ale țării va ploua și va cădea grindina. Meteorologul de serviciu Raul Ilea a anunțat prognoza completă.

Când vine canicula în România?

„Proîncălzirea vremii pe parcursul acestei zile, astfel încât temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu cele mai mari valori în partea de sud-vest a țării.

Izolat va ploua în regiunile estice și la munte, însă seara și noapte înnorările se vor accentua și vor fi averse însoție de descărcări electrice, în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe ariile restrânse, în Transilvania.

La locuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină.

Maxima termică va fi de 26-27 de grade, iar minima de 14-16.”, a declarat Raul Ilea, meteorolog ANM.