„În urma acestei așa-zise dezvăluiri, Elena Lasconi a obținut 2%, a pierdut vreo 10% pe care îi avea și care au mers la Nicușor Dan. Principalul beneficiar a fost Nicușor Dan.

Deci, ce staff de campanie a avut ideea? Cine dintr-un staff de campanie a avut această idee? Apoi, cine a comandat și a finanțat? Cine a făcut operațiunea de intoxicare a Elenei Lasconi? Sau poate că a făcut-o Elena Lasconi?

Deci este foarte important să știm, să mergem până la capăt. Normal ar fi ca DIICOT-ul să meargă până la capăt.

După părerea mea, fiind vorba de o manevră electorală care l-a propulsat în turul doi pe Nicușor Dan, și o manevră pe care eu o suspectez că aparține lui Nicușor Dan, numai așa Nicușor Dan a reușit să obțină, să treacă la el voturile pe care le mai avea Elena Lasconi de la electoratul USR.

Nu cred că vom afla vreodată adevărul sau, poate, în ritmul în care merge, îl vom afla așa, peste vreo 100 de an”, a declarat Ion Cristoiu.