Decizia vine după un val de violențe soldate cu zeci de morți și sute de răniți, conform informațiilor transmise de presa iraniană și preluate de agenția EFE.

Potrivit agenției iraniene Fars, apropiată de Gardienii Revoluției, traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz a fost oprit ca reacție la atacurile israeliene din Liban. Aceeași sursă menționează că, în cursul dimineții de miercuri, Iranul permisese inițial trecerea în condiții normale a două petroliere, în contextul anunțării unui armistițiu temporar de două săptămâni.

Situație extrem de tensionată

Totuși, situația rămâne extrem de tensionată, întrucât Libanul nu este inclus în acest acord de încetare a focului, iar Teheranul acuză încălcări ale armistițiului. Printre acestea se numără un atac asupra unei rafinării de pe insula Lavan din Golful Persic, precum și interceptarea unei drone în orașul Lar, incidente care au determinat autoritățile iraniene să amenințe cu un „răspuns ferm și puternic”.

În paralel, presa internațională, inclusiv publicația americană Wall Street Journal, relatează că Iranul ar putea condiționa participarea la negocierile programate vineri la Islamabad de implementarea efectivă a unui armistițiu și în Liban. Această evoluție amplifică temerile privind o posibilă extindere a conflictului în regiune și riscurile pentru stabilitatea piețelor energetice globale.

